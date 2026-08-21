New York Knicks'in şampiyon kadrosunun önemli parçalarından Josh Hart, uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalayan sıradaki isim olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'e göre taraflar için üç yıllığı 54 ila 62 milyon dolar arasındaki bir anlaşma makul bir orta yol olarak görülüyor.
New York Knicks, şampiyonluk kadrosunun önemli isimlerinden Josh Hart'ı uzun vadeli olarak takımda tutmak için yeni bir sözleşme üzerinde anlaşabilir.
The Athletic'in haberine göre Hart için üç yıllığı 54 ila 62 milyon dolar arasındaki bir kontrat, tarafların uzlaşabileceği "ideal nokta" olarak değerlendiriliyor.
Haberde görüşlerine yer verilen iki lig kaynağı, bu aralıktaki üç yıllık sözleşmenin her iki taraf açısından da makul olduğunu belirtti. Böyle bir anlaşma Hart'a yıllık yaklaşık 18 ila 20,7 milyon dolar kazandırırken, 31 yaşındaki oyuncunun 35 yaşına gireceği sezona kadar maaşını garanti altına alacak.
Hart'ın hak kazandığı maksimum kontrat uzatmasını alması ise beklenmiyor.
Knicks'in kadrosunda OG Anunoby'nin mevcut kontratı ve Mikal Bridges'ın dört yıllığı 150 milyon dolarlık uzatması dahil olmak üzere önemli mali yükümlülükleri bulunuyor. Kulübün ilerleyen dönemde Karl-Anthony Towns ve Jalen Brunson'la da yeni sözleşme görüşmeleri yapması bekleniyor.
Hart ise dokuz yıllık NBA kariyerinin hücum anlamında en verimli sezonlarından birini geçirerek yeni kontrat için elini güçlendirdi.
2025-26 normal sezonunda 66 karşılaşmaya çıkan Hart, maç başına 12,0 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 50,8 ve kariyerinin en yüksek oranı olan üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,3 isabetle oynadı.
Hart'ın yüzde 59,3'lük efektif saha içi isabet oranı da tam sezonluk performansları içerisinde kariyerinin en yüksek derecesi oldu ve dış şutundaki gelişimi ortaya koydu.
Tecrübeli oyuncu maç başına 3,7 üçlük deneyip bunların 1,5'inde isabet bulurken, yüksek şut hacmine ihtiyaç duymadan Knicks hücumuna daha fazla alan açılmasına katkıda bulundu.
Ribaundlar da Hart'ın oyunundaki en değerli unsurlardan biri olmaya devam etti. 1,96 metre boyunda olmasına rağmen geçtiğimiz sezon maç başına 7,4 ribaund alan Hart, bunların 1,4'ünü hücum ribaundlarından elde etti. Hart, 2024-25 sezonunda ise kariyer rekoru olan 9,6 ribaund ortalaması yakalamıştı.
Hart, New York'un şampiyonluk yolculuğunda da önemli bir role sahipti.
Knicks normal sezonu 53-29'luk dereceyle tamamladıktan sonra playofflarda sırasıyla Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı saf dışı bırakarak NBA Finalleri'ne yükseldi. New York, final serisinde San Antonio Spurs'ü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
The Athletic özellikle Hart'ın Atlanta'ya karşı oynanan ilk tur serisindeki savunma performansına dikkat çekti.
Knicks, serinin ikinci ve üçüncü maçlarını kaybederek 2-1 geriye düşmesine rağmen sonraki üç karşılaşmayı sırasıyla 16, 29 ve 51 sayı farkla kazanarak turu geçti.
Üç yıllığı 54 ila 62 milyon dolar arasındaki olası bir kontrat, Hart'ın yıllık maaşını 20 milyon dolar civarında tutarken Knicks'e de kadronun en üretken rol oyuncularından biri konusunda uzun vadeli güvence sağlayabilir.
Bununla birlikte haberde, Hart'ın ligdeki diğer üst düzey ve çok yönlü "tamamlayıcı oyuncuların" aldığı kontratları emsal göstererek daha yüksek bir ücret talep edebilecek durumda olduğu da belirtildi.
New York Knicks, şampiyonluk kadrosunun önemli isimlerinden Josh Hart'ı uzun vadeli olarak takımda tutmak için yeni bir sözleşme üzerinde anlaşabilir.
The Athletic'in haberine göre Hart için üç yıllığı 54 ila 62 milyon dolar arasındaki bir kontrat, tarafların uzlaşabileceği "ideal nokta" olarak değerlendiriliyor.
Haberde görüşlerine yer verilen iki lig kaynağı, bu aralıktaki üç yıllık sözleşmenin her iki taraf açısından da makul olduğunu belirtti. Böyle bir anlaşma Hart'a yıllık yaklaşık 18 ila 20,7 milyon dolar kazandırırken, 31 yaşındaki oyuncunun 35 yaşına gireceği sezona kadar maaşını garanti altına alacak.
Hart'ın hak kazandığı maksimum kontrat uzatmasını alması ise beklenmiyor.
Knicks'in kadrosunda OG Anunoby'nin mevcut kontratı ve Mikal Bridges'ın dört yıllığı 150 milyon dolarlık uzatması dahil olmak üzere önemli mali yükümlülükleri bulunuyor. Kulübün ilerleyen dönemde Karl-Anthony Towns ve Jalen Brunson'la da yeni sözleşme görüşmeleri yapması bekleniyor.
Hart ise dokuz yıllık NBA kariyerinin hücum anlamında en verimli sezonlarından birini geçirerek yeni kontrat için elini güçlendirdi.
2025-26 normal sezonunda 66 karşılaşmaya çıkan Hart, maç başına 12,0 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 50,8 ve kariyerinin en yüksek oranı olan üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,3 isabetle oynadı.
Hart'ın yüzde 59,3'lük efektif saha içi isabet oranı da tam sezonluk performansları içerisinde kariyerinin en yüksek derecesi oldu ve dış şutundaki gelişimi ortaya koydu.
Tecrübeli oyuncu maç başına 3,7 üçlük deneyip bunların 1,5'inde isabet bulurken, yüksek şut hacmine ihtiyaç duymadan Knicks hücumuna daha fazla alan açılmasına katkıda bulundu.
Ribaundlar da Hart'ın oyunundaki en değerli unsurlardan biri olmaya devam etti. 1,96 metre boyunda olmasına rağmen geçtiğimiz sezon maç başına 7,4 ribaund alan Hart, bunların 1,4'ünü hücum ribaundlarından elde etti. Hart, 2024-25 sezonunda ise kariyer rekoru olan 9,6 ribaund ortalaması yakalamıştı.
Hart, New York'un şampiyonluk yolculuğunda da önemli bir role sahipti.
Knicks normal sezonu 53-29'luk dereceyle tamamladıktan sonra playofflarda sırasıyla Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı saf dışı bırakarak NBA Finalleri'ne yükseldi. New York, final serisinde San Antonio Spurs'ü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
The Athletic özellikle Hart'ın Atlanta'ya karşı oynanan ilk tur serisindeki savunma performansına dikkat çekti.
Knicks, serinin ikinci ve üçüncü maçlarını kaybederek 2-1 geriye düşmesine rağmen sonraki üç karşılaşmayı sırasıyla 16, 29 ve 51 sayı farkla kazanarak turu geçti.
Üç yıllığı 54 ila 62 milyon dolar arasındaki olası bir kontrat, Hart'ın yıllık maaşını 20 milyon dolar civarında tutarken Knicks'e de kadronun en üretken rol oyuncularından biri konusunda uzun vadeli güvence sağlayabilir.
Bununla birlikte haberde, Hart'ın ligdeki diğer üst düzey ve çok yönlü "tamamlayıcı oyuncuların" aldığı kontratları emsal göstererek daha yüksek bir ücret talep edebilecek durumda olduğu da belirtildi.