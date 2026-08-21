İtalyan ekibi Monza, Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga ile yakından ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY İLE TEMAS
Serie A temsilcisi, genç futbolcuyu kiralamak için Galatasaray ile temasa geçti.
GALATASARAY'IN İSTEĞİ
Sarı-kırmızılılar, henüz bir yanıt vermiş değil. Ancak kiralama teklifi kabul edilse bile belli bir sayıda maç oynama garantisi talep edilecek.
Renato Nhaga için daha önce de Portekiz'den Alverca gündeme gelmişti.
NELSSON'U DA İSTİYORLAR
Öte yandan Monza, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Victor Nelsson ile de ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Serie A temsilcisi, genç futbolcuyu kiralamak için Galatasaray ile temasa geçti.
GALATASARAY'IN İSTEĞİ
Sarı-kırmızılılar, henüz bir yanıt vermiş değil. Ancak kiralama teklifi kabul edilse bile belli bir sayıda maç oynama garantisi talep edilecek.
Renato Nhaga için daha önce de Portekiz'den Alverca gündeme gelmişti.
NELSSON'U DA İSTİYORLAR
Öte yandan Monza, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Victor Nelsson ile de ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez ağları havalandırdı.