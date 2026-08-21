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Monza, Renato Nhaga'yı istiyor

İtalya'dan Monza, Galatasaray'dan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Monza, Renato Nhaga'yı istiyor
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İtalyan ekibi Monza, Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga ile yakından ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY İLE TEMAS

Serie A temsilcisi, genç futbolcuyu kiralamak için Galatasaray ile temasa geçti.

GALATASARAY'IN İSTEĞİ

Sarı-kırmızılılar, henüz bir yanıt vermiş değil. Ancak kiralama teklifi kabul edilse bile belli bir sayıda maç oynama garantisi talep edilecek.

Renato Nhaga için daha önce de Portekiz'den Alverca gündeme gelmişti.

NELSSON'U DA İSTİYORLAR

Öte yandan Monza, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Victor Nelsson ile de ilgileniyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez ağları havalandırdı.  

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