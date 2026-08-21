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Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'ta şov!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı ve gecenin yıldızlarından biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:48
Fotoğraf: AA
Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'ta şov!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ilk 11'deki vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz, performansını yükseltmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ ASİSTLE GECEYE DAMGA VURDU

25 yaşındaki sol bek, Kauno Zalgiris karşısında özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Belçikalı yıldız Trossard ile birlikte rakibin sağ kanadını etkili kullanan Rıdvan, iki golün de hazırlayıcısı oldu.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 6. dakikasında sol kanattan yaptığı isabetli ortayla Hyeon-Gyu Oh'u buldu. Güney Koreli futbolcu, Rıdvan'ın adrese teslim ortasını kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

MURILLO'YA "AL DA AT" DEDİ

Beşiktaş'ın sol beki, 12. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Rıdvan bu kez Murillo'ya yaptığı gol pasıyla takımının ikinci golünde başrol oynadı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı 2 asistle tamamlayarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

TARAFTARDAN RIZA YILMAZ'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, 90 dakika boyunca sergilediği performans nedeniyle Rıdvan Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

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