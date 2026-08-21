21 Ağustos
Erzurumspor-Galatasaray
21:30
21 Ağustos
Karagümrük-Bursaspor
21:30
21 Ağustos
Arsenal-Coventry City
22:00
21 Ağustos
Real Betis-Real Sociedad
22:00
21 Ağustos
Marsilya-Strasbourg
21:45
21 Ağustos
Standard Liege-RAAL La Louviere
21:45

Kasımpaşa, Süper Lig'de Çorum FK'ye konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Çorum FK'ye konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa, Süper Lig'de Çorum FK'ye konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Şehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Cezası nedeniyle ev sahibi ekibin seyircisinin alınmayacağı müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum temsilcisi ise ilk hafta maçında konuk olduğu son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.