Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde bulunan Arthur Melo konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Juventus, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA
İtalyan devi, Arthur Melo ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı. Böylece Brezilyalı orta saha oyuncusu serbest oyuncu durumuna geldi.
BARCELONA'YA 80.6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Juventus, Arthur Melo'yu 2020 yazında Barcelona'dan kadrosuna katmış ve bu transfer için 80.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Arthur Melo'nun Juventus ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş için transfer ihtimali yeniden gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da yakından tanıdığı Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgilendiği biliniyor. Arthur'un bonservis engelinin ortadan kalkması, transfer ihtimalini Beşiktaş açısından daha cazip hale getirdi.
İtalyan devi, Arthur Melo ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı. Böylece Brezilyalı orta saha oyuncusu serbest oyuncu durumuna geldi.
BARCELONA'YA 80.6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Juventus, Arthur Melo'yu 2020 yazında Barcelona'dan kadrosuna katmış ve bu transfer için 80.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Arthur Melo'nun Juventus ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş için transfer ihtimali yeniden gündeme geldi.
Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da yakından tanıdığı Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgilendiği biliniyor. Arthur'un bonservis engelinin ortadan kalkması, transfer ihtimalini Beşiktaş açısından daha cazip hale getirdi.