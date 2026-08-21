Galatasaray Sportif AÞ Baþkan Vekili Abdullah Kavukcu, baþkan Dursun Özbek ile birlikte geçtiðimiz günlerde sarý-kýrmýzýlý üyelerle bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Burada açýklamalarda bulunan Abdullah Kavukcu, transfer konusunda mesaj verdi.
Abdullah Kavukcu, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, forvet, kanat ve stoper takviyelerinin bir hafta içinde gerçekleþeceðini söyledi.
Galatasaray, þu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile kadrosunu güçlendirdi.
Abdullah Kavukcu, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, forvet, kanat ve stoper takviyelerinin bir hafta içinde gerçekleþeceðini söyledi.
Galatasaray, þu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile kadrosunu güçlendirdi.