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Rangers-Jablonec
1-0
20 Aðustos
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2-0
20 Aðustos
Getafe-Partizan
3-1

Abdullah Kavukcu'dan transfer mesajý

Galatasaray Sportif AÞ Baþkan Vekili Abdullah Kavukcu, forvet, kanat ve stoper takviyelerinin bir hafta içinde gerçekleþeceðini söyledi.

SPORX AI BAKIÞI
calendar 21 Aðustos 2026 08:25
Haber: Milliyet, Fotoðraf: AA
Abdullah Kavukcu'dan transfer mesajý
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Galatasaray Sportif AÞ Baþkan Vekili Abdullah Kavukcu, baþkan Dursun Özbek ile birlikte geçtiðimiz günlerde sarý-kýrmýzýlý üyelerle bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Burada açýklamalarda bulunan Abdullah Kavukcu, transfer konusunda mesaj verdi.

Abdullah Kavukcu, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, forvet, kanat ve stoper takviyelerinin bir hafta içinde gerçekleþeceðini söyledi.

Galatasaray, þu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile kadrosunu güçlendirdi.  

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