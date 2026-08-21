Barcelona, kaleci rotasyonu için şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic'in transferi konusunda önemli mesafe katettiği öne sürüldü.
Katalan gazetesi Sport'un haberine göre; Barcelona'nın yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından kabul edildi ve Hırvat kalecinin transferi artık son aşamaya geldi.
FENERBAHÇE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Tarafların anlaşmasının ardından Barcelona'nın kısa süre içerisinde resmi evrak ve sözleşme işlemlerine başlaması bekleniyor.
Planların değişmemesi halinde Livakovic, 2027 yılında Barcelona'nın futbolcusu olacak.
TRANSFER OLACAK, BİR SEZON KİRALANACAK
Barcelona'nın Livakovic için hazırladığı planın da detayları ortaya çıktı.
İspanyol ekibi transferi şimdiden tamamlamak isterken, deneyimli kalecinin bir sezon daha düzenli forma giymesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda Livakovic'in transfer işlemleri tamamlandıktan sonra bir sezonluğuna başka bir kulübe kiralanması, ardından gelecek yaz Barcelona'ya dönerek A takım kadrosuna dahil olması planlanıyor.
Katalan yönetimi, Hırvat kalecinin bir sezon boyunca maç ritmini kaybetmemesini ve Barcelona'ya hazır şekilde gelmesini istiyor.
SZCZESNY'NİN YERİNE GİDECEK
Barcelona'nın kaleci transferinde erken davranmasının arkasında Wojciech Szczesny'nin sözleşme durumu bulunuyor.
Polonyalı kalecinin kontratının son yılına girmesi üzerine sportif direktörlük, gelecek sezon için şimdiden alternatif hazırlamaya başladı.
Barcelona yönetiminin Livakovic'i, önümüzdeki dönemden itibaren Joan Garcia ile birlikte kaleci rotasyonunda yer alabilecek güvenilir bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.
ANDY BARA FAKTÖRÜ
Transfer sürecinde Barcelona yönetiminin yakından tanıdığı bir isim de önemli rol oynuyor: Andy Bara.
Hırvat menajerin uzun süredir Barcelona yönetimiyle iyi ilişkilere sahip olduğu ve özellikle sportif direktör Deco ile Başkan Joan Laporta'yla yakın temas içinde bulunduğu belirtiliyor. Bara daha önce Barcelona'nın gerçekleştirdiği birçok transfer operasyonunda da görev aldı.
Andy Bara'nın Barcelona ile ilişkisi özellikle Dani Olmo ve Joan Garcia transfer süreçlerinde güçlendi. Katalan kulübünde, Hırvat menajerin görüşmelerin zorlaştığı dönemlerde çözüm üretme konusundaki yaklaşımından memnuniyet duyulduğu ifade ediliyor. Özellikle Dani Olmo konusunda yaşanan sıkıntılı süreçte Bara'nın Barcelona ile çalışmaya devam etmesi ve sorunların çözümünde yapıcı tavır sergilemesi, taraflar arasındaki güveni daha da artırdı.
Katalan gazetesi Sport'un haberine göre; Barcelona'nın yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından kabul edildi ve Hırvat kalecinin transferi artık son aşamaya geldi.
FENERBAHÇE TEKLİFİ KABUL ETTİ
Tarafların anlaşmasının ardından Barcelona'nın kısa süre içerisinde resmi evrak ve sözleşme işlemlerine başlaması bekleniyor.
Planların değişmemesi halinde Livakovic, 2027 yılında Barcelona'nın futbolcusu olacak.
TRANSFER OLACAK, BİR SEZON KİRALANACAK
Barcelona'nın Livakovic için hazırladığı planın da detayları ortaya çıktı.
İspanyol ekibi transferi şimdiden tamamlamak isterken, deneyimli kalecinin bir sezon daha düzenli forma giymesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda Livakovic'in transfer işlemleri tamamlandıktan sonra bir sezonluğuna başka bir kulübe kiralanması, ardından gelecek yaz Barcelona'ya dönerek A takım kadrosuna dahil olması planlanıyor.
Katalan yönetimi, Hırvat kalecinin bir sezon boyunca maç ritmini kaybetmemesini ve Barcelona'ya hazır şekilde gelmesini istiyor.
SZCZESNY'NİN YERİNE GİDECEK
Barcelona'nın kaleci transferinde erken davranmasının arkasında Wojciech Szczesny'nin sözleşme durumu bulunuyor.
Polonyalı kalecinin kontratının son yılına girmesi üzerine sportif direktörlük, gelecek sezon için şimdiden alternatif hazırlamaya başladı.
Barcelona yönetiminin Livakovic'i, önümüzdeki dönemden itibaren Joan Garcia ile birlikte kaleci rotasyonunda yer alabilecek güvenilir bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.
ANDY BARA FAKTÖRÜ
Transfer sürecinde Barcelona yönetiminin yakından tanıdığı bir isim de önemli rol oynuyor: Andy Bara.
Hırvat menajerin uzun süredir Barcelona yönetimiyle iyi ilişkilere sahip olduğu ve özellikle sportif direktör Deco ile Başkan Joan Laporta'yla yakın temas içinde bulunduğu belirtiliyor. Bara daha önce Barcelona'nın gerçekleştirdiği birçok transfer operasyonunda da görev aldı.
Andy Bara'nın Barcelona ile ilişkisi özellikle Dani Olmo ve Joan Garcia transfer süreçlerinde güçlendi. Katalan kulübünde, Hırvat menajerin görüşmelerin zorlaştığı dönemlerde çözüm üretme konusundaki yaklaşımından memnuniyet duyulduğu ifade ediliyor. Özellikle Dani Olmo konusunda yaşanan sıkıntılı süreçte Bara'nın Barcelona ile çalışmaya devam etmesi ve sorunların çözümünde yapıcı tavır sergilemesi, taraflar arasındaki güveni daha da artırdı.