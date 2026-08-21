20 Ağustos
Trabzonspor-Ferencvaros
0-1
20 Ağustos
Beşiktaş-FK Kauno Zalgiris
3-0
20 Ağustos
Kairat Almaty-Anderlecht
0-3
20 Ağustos
Jagiellonia Bialystok-Iberia 1999
4-0
20 Ağustos
Mjaellby-RB Salzburg
0-1
20 Ağustos
Lech Poznan-Thun
7-0
20 Ağustos
Benfica-AGF
3-1
20 Ağustos
Tromsoe-Brighton
0-0
20 Ağustos
FC Midtjylland-Rijeka
2-0
20 Ağustos
PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
2-3
20 Ağustos
FC Twente-Qarabag FK
0-1
20 Ağustos
Sion-Ajax
2-4
20 Ağustos
Motherwell-Freiburg
1-3
20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
0-0
20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
3-1

Fenerbahçe'den sağ bek için 3 yeni aday!

Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun ayrılığı sonrası sağ bek transferi için 3 genç yabancı oyuncuyu gündemine aldı. Listenin ilk sırasında Chelsea'den Josh Acheampong bulunurken Hector Fort ve Sael Kumbedi de adaylar arasında.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 08:50
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'den sağ bek için 3 yeni aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, savunmanın sağı için liste hazırladı. 3 isim ön plana çıktı. İlk sırada ise Chelsea'nin sağ beki var.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'DE YENİ HEDEF SAĞ BEK

Kadrosuna son olarak Romelu Lukaku'yu katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya, yabancı kontenjanı probleminden dolayı Nelson Semedo'yu gönderip sağ beke 23 yaş altı yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Kanarya'nın bu mevki için 3 aday belirlediği ortaya çıktı.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

Ayrıca Maviler'in 40 kişilik oyuncu sayısını düşürmesi şart. Chelsea, altyapıdan yetişen Acheampong'u satmak istemiyor ve kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu, sağ bekin yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe için ideal isimlerden biri olarak görülüyor.

HECTOR FORT DA LİSTEDE

Öte yandan Barcelona'da forma giyen Hector Fort da listede yer alıyor. Barcelona altyapısından yetişen genç yetenek, İspanyol devinde kalıcı olamadı. Fort, geçtiğimiz sezonu ise Elche'de kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu, ligde 38 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı. Yüksek tekniği ve oyun görüşü sayesinde savunmanın sağından oyun kurma konusunda son derece başarılı. Dortmund ve Leverkusen de Fort'u takip eden takımlar arasında. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ bek için kısa sürede girişimlere başlaması bekleniyor.

C PLANI SAEL KUMBEDİ

Kanarya'nın üçüncü adayı ise Sael Kumbedi... Wolfsburg'un ligden düşmesi, Almanya'da geçen sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Yeşil-Beyazlılar, bu yaz Pejcinovic, Koulierakis, Wimmer, Majer gibi önemli isimlerini kaybetti. Sael Kumbedi'nin de takımda kalması beklenmiyor. Ancak Wolfsburg'un Fransız yıldızı kalıcı olarak kaybetmek istemediği ve kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Marsilya'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu, gelen teklifleri değerlendiriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.