Fenerbahçe, savunmanın sağı için liste hazırladı. 3 isim ön plana çıktı. İlk sırada ise Chelsea'nin sağ beki var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DE YENİ HEDEF SAĞ BEK
Kadrosuna son olarak Romelu Lukaku'yu katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya, yabancı kontenjanı probleminden dolayı Nelson Semedo'yu gönderip sağ beke 23 yaş altı yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Kanarya'nın bu mevki için 3 aday belirlediği ortaya çıktı.
KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
Ayrıca Maviler'in 40 kişilik oyuncu sayısını düşürmesi şart. Chelsea, altyapıdan yetişen Acheampong'u satmak istemiyor ve kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu, sağ bekin yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe için ideal isimlerden biri olarak görülüyor.
HECTOR FORT DA LİSTEDE
Öte yandan Barcelona'da forma giyen Hector Fort da listede yer alıyor. Barcelona altyapısından yetişen genç yetenek, İspanyol devinde kalıcı olamadı. Fort, geçtiğimiz sezonu ise Elche'de kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu, ligde 38 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı. Yüksek tekniği ve oyun görüşü sayesinde savunmanın sağından oyun kurma konusunda son derece başarılı. Dortmund ve Leverkusen de Fort'u takip eden takımlar arasında. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ bek için kısa sürede girişimlere başlaması bekleniyor.
C PLANI SAEL KUMBEDİ
Kanarya'nın üçüncü adayı ise Sael Kumbedi... Wolfsburg'un ligden düşmesi, Almanya'da geçen sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Yeşil-Beyazlılar, bu yaz Pejcinovic, Koulierakis, Wimmer, Majer gibi önemli isimlerini kaybetti. Sael Kumbedi'nin de takımda kalması beklenmiyor. Ancak Wolfsburg'un Fransız yıldızı kalıcı olarak kaybetmek istemediği ve kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Marsilya'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu, gelen teklifleri değerlendiriyor.
Kadrosuna son olarak Romelu Lukaku'yu katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya, yabancı kontenjanı probleminden dolayı Nelson Semedo'yu gönderip sağ beke 23 yaş altı yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Kanarya'nın bu mevki için 3 aday belirlediği ortaya çıktı.
KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
Ayrıca Maviler'in 40 kişilik oyuncu sayısını düşürmesi şart. Chelsea, altyapıdan yetişen Acheampong'u satmak istemiyor ve kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu, sağ bekin yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe için ideal isimlerden biri olarak görülüyor.
HECTOR FORT DA LİSTEDE
Öte yandan Barcelona'da forma giyen Hector Fort da listede yer alıyor. Barcelona altyapısından yetişen genç yetenek, İspanyol devinde kalıcı olamadı. Fort, geçtiğimiz sezonu ise Elche'de kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu, ligde 38 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı. Yüksek tekniği ve oyun görüşü sayesinde savunmanın sağından oyun kurma konusunda son derece başarılı. Dortmund ve Leverkusen de Fort'u takip eden takımlar arasında. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ bek için kısa sürede girişimlere başlaması bekleniyor.
C PLANI SAEL KUMBEDİ
Kanarya'nın üçüncü adayı ise Sael Kumbedi... Wolfsburg'un ligden düşmesi, Almanya'da geçen sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Yeşil-Beyazlılar, bu yaz Pejcinovic, Koulierakis, Wimmer, Majer gibi önemli isimlerini kaybetti. Sael Kumbedi'nin de takımda kalması beklenmiyor. Ancak Wolfsburg'un Fransız yıldızı kalıcı olarak kaybetmek istemediği ve kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Marsilya'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu, gelen teklifleri değerlendiriyor.