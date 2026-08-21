Peyton Watson'ı Cleveland Cavaliers'a gönderen Denver Nuggets'ın yeni hedefi DeMar DeRozan oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Denver'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği, ancak DeRozan'la başka şampiyonluk adaylarının da ilgilendiği belirtildi.
Denver Nuggets, kadrosunu güçlendirmek için rotasını DeMar DeRozan'a çevirdi.
NBA muhabiri Chris Haynes'in kaynaklarına göre Nuggets, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Denver'ın DeRozan'a yönelme kararı, takımın çarşamba günü Peyton Watson'ı Cleveland Cavaliers'a takas etmesinin hemen ardından geldi.
Ancak Nuggets, DeRozan için yarışta yalnız değil. Habere göre NBA'de şampiyonluk hedefleyen birden fazla takım da tecrübeli oyuncuyla ilgileniyor.
DeRozan geçtiğimiz sezon maç başına 18,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Denver Nuggets, kadrosunu güçlendirmek için rotasını DeMar DeRozan'a çevirdi.
NBA muhabiri Chris Haynes'in kaynaklarına göre Nuggets, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Denver'ın DeRozan'a yönelme kararı, takımın çarşamba günü Peyton Watson'ı Cleveland Cavaliers'a takas etmesinin hemen ardından geldi.
Ancak Nuggets, DeRozan için yarışta yalnız değil. Habere göre NBA'de şampiyonluk hedefleyen birden fazla takım da tecrübeli oyuncuyla ilgileniyor.
DeRozan geçtiğimiz sezon maç başına 18,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.