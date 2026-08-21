Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, orta saha için genç oyuncu arayışında Tobias Moi ismi ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlıların, Viking forması giyen 20 yaşındaki Norveçli futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş'ın Tobias Moi için önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yükselttiği aktarıldı.
Viking'in ise genç futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği ifade edildi.
MOI BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmaya çok istekli olduğu ve iki kulübün anlaşmasını beklediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın, orta sahaya hem tecrübeli hem de 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu kazandırmayı hedeflediği belirtildi.
ARTHUR MELO İÇİN DE BEKLEYİŞ
Siyah-beyazlıların daha önce gündemine gelen Arthur Melo konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.
30 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübü Juventus ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Arthur'un boşa çıkması halinde transfer için hamle yapacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın Tobias Moi için önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yükselttiği aktarıldı.
Viking'in ise genç futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği ifade edildi.
MOI BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmaya çok istekli olduğu ve iki kulübün anlaşmasını beklediği kaydedildi.
Beşiktaş'ın, orta sahaya hem tecrübeli hem de 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu kazandırmayı hedeflediği belirtildi.
ARTHUR MELO İÇİN DE BEKLEYİŞ
Siyah-beyazlıların daha önce gündemine gelen Arthur Melo konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.
30 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübü Juventus ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Arthur'un boşa çıkması halinde transfer için hamle yapacağı belirtildi.