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Beşiktaş'tan Tobias Moi için yeni teklif

Beşiktaş, Viking forması giyen 20 yaşındaki Tobias Moi için teklifini bonuslarla birlikte 4 milyon euroya çıkardı. Norveç ekibi ise 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Tobias Moi için yeni teklif
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, orta saha için genç oyuncu arayışında Tobias Moi ismi ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlıların, Viking forması giyen 20 yaşındaki Norveçli futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'ın Tobias Moi için önerdiği rakamı bonuslarla birlikte 4 milyon euroya yükselttiği aktarıldı.

Viking'in ise genç futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği ifade edildi.

MOI BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmaya çok istekli olduğu ve iki kulübün anlaşmasını beklediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın, orta sahaya hem tecrübeli hem de 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

ARTHUR MELO İÇİN DE BEKLEYİŞ

Siyah-beyazlıların daha önce gündemine gelen Arthur Melo konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübü Juventus ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Arthur'un boşa çıkması halinde transfer için hamle yapacağı belirtildi.

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