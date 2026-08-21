Formula 1'in son yıllarına damga vuran Max Verstappen'in Red Bull ile yaptığı yeni anlaşmanın mali detayları ortaya çıkmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Red Bull, Hollandalı pilotla olan birlikteliğini 2030 sezonunun sonuna kadar uzattığını resmen açıklarken, Verstappen'in yeni dönemde Formula 1 tarihinin en yüksek kazançlarından birine ulaşacağı öne sürüldü. 28 yaşındaki pilotun önceki kontratı 2028 sonunda sona erecekti.
YILLIK 92 MİLYON EURO
Formula 1 ekonomisi üzerine çalışan Marc Limacher'ın aktardığı bilgilere göre Verstappen, 2027 yılından itibaren Red Bull'dan sezon başına 92 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Performans ve başarı bonuslarının devreye girmesi durumunda Hollandalı yıldızın yıllık gelirinin 115 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.
Bu rakamların gerçekleşmesi halinde Verstappen, yalnızca 2027-2030 arasındaki dört yıllık dönemde garanti ücret olarak 368 milyon euro elde edecek.
Tüm bonusların kazanılması durumunda ise dört sezonluk toplam kazanç 460 milyon euroya ulaşabilecek.
RED BULL 2030'A KADAR GARANTİLEDİ
Verstappen'in geleceği özellikle son aylarda Formula 1'in en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.
Hollandalı pilotun önceki anlaşması 2028'e kadar devam etmesine rağmen kontratındaki performansa bağlı çıkış maddeleri nedeniyle Mercedes ve McLaren ihtimalleri uzun süre konuşuldu.
Ancak Red Bull ile Verstappen arasındaki görüşmeler yeni anlaşmayla sonuçlandı ve dört kez dünya şampiyonu olan pilotun sözleşmesi 2030'un sonuna kadar uzatıldı. Verstappen de imzanın ardından Red Bull'daki insanlara güvendiğini ve takımı yeniden zirveye taşıma hedefini sürdürmek istediğini söyledi.
FORMULA 1'E 17 YAŞINDA GİRDİ
Max Emilian Verstappen, 30 Eylül 1997'de Belçika'nın Hasselt kentinde dünyaya geldi.
Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max, çok küçük yaşlarda karting yarışlarına başladı. Avrupa karting sahnesinde elde ettiği başarıların ardından tek koltuklu araçlara geçen Verstappen'in yükselişi oldukça hızlı gerçekleşti.
2014 yılında Formula 3'te yarışmasının ardından Red Bull'un genç sürücü programına dahil edildi.
Verstappen, henüz 17 yaşındayken 2015 Avustralya Grand Prix'sinde Toro Rosso ile Formula 1'de yarışarak organizasyon tarihinin en genç yarış pilotu oldu.
RED BULL'DAKİ İLK YARIŞINDA TARİH YAZDI
Hollandalı pilot için kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri 2016 yılında geldi.
Red Bull, sezon devam ederken Verstappen'i Toro Rosso'dan ana takıma yükseltti.
Henüz 18 yaşındaki Verstappen, Red Bull ile çıktığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'sini kazandı.
Bu sonuçla 18 yıl 228 günlükken Formula 1 tarihinde yarış kazanan en genç pilot unvanını elde etti.
Sonraki yıllarda agresif sürüş stili, geç frenlemeleri ve ikili mücadelelerdeki cesaretiyle gridin en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.
İLK ŞAMPİYONLUK 2021'DE
Verstappen'in şampiyonluk yolundaki büyük çıkışı 2021 sezonunda gerçekleşti.
Sezon boyunca Lewis Hamilton ile unutulmaz bir mücadele veren Hollandalı pilot, şampiyonanın son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde rakibini geçerek kariyerindeki ilk Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.
Verstappen, 2022 yılında ikinci şampiyonluğuna çok daha dominant bir şekilde ulaştı.
2023 sezonu ise kariyerinin en etkileyici yıllarından biri oldu. Hollandalı pilot, 22 yarışlık sezonun 19'unu kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu ve Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu geliştirdi.
ÜST ÜSTE 4 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Red Bull'un 2024 sezonunun ikinci bölümünde rakiplerine karşı performans avantajını kaybetmesine rağmen Verstappen şampiyonluk mücadelesinde yerini korudu.
Hollandalı pilot sezon sonunda bir kez daha zirveye çıkarak 2021, 2022, 2023 ve 2024'te üst üste dört Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kazandı.
2025 sezonunda ise beşinci şampiyonluğa çok yaklaştı ancak yaptığı güçlü geri dönüşe rağmen Lando Norris'in yalnızca iki puan gerisinde kaldı.
VERSTAPPEN'İN FORMULA 1 İSTATİSTİKLERİ
Formula 1'in resmi verilerine göre Verstappen'in kariyer istatistikleri şu şekilde:
4 Dünya Şampiyonluğu
244 Grand Prix
71 yarış galibiyeti
131 podyum
48 pole pozisyonu
3.553,5 kariyer puanı
Formula 1 tarihinin en genç yarış galibi
Formula 1 tarihinin en genç yarış pilotu
YILLIK 92 MİLYON EURO
Formula 1 ekonomisi üzerine çalışan Marc Limacher'ın aktardığı bilgilere göre Verstappen, 2027 yılından itibaren Red Bull'dan sezon başına 92 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Performans ve başarı bonuslarının devreye girmesi durumunda Hollandalı yıldızın yıllık gelirinin 115 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.
Bu rakamların gerçekleşmesi halinde Verstappen, yalnızca 2027-2030 arasındaki dört yıllık dönemde garanti ücret olarak 368 milyon euro elde edecek.
Tüm bonusların kazanılması durumunda ise dört sezonluk toplam kazanç 460 milyon euroya ulaşabilecek.
RED BULL 2030'A KADAR GARANTİLEDİ
Verstappen'in geleceği özellikle son aylarda Formula 1'in en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.
Hollandalı pilotun önceki anlaşması 2028'e kadar devam etmesine rağmen kontratındaki performansa bağlı çıkış maddeleri nedeniyle Mercedes ve McLaren ihtimalleri uzun süre konuşuldu.
Ancak Red Bull ile Verstappen arasındaki görüşmeler yeni anlaşmayla sonuçlandı ve dört kez dünya şampiyonu olan pilotun sözleşmesi 2030'un sonuna kadar uzatıldı. Verstappen de imzanın ardından Red Bull'daki insanlara güvendiğini ve takımı yeniden zirveye taşıma hedefini sürdürmek istediğini söyledi.
FORMULA 1'E 17 YAŞINDA GİRDİ
Max Emilian Verstappen, 30 Eylül 1997'de Belçika'nın Hasselt kentinde dünyaya geldi.
Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max, çok küçük yaşlarda karting yarışlarına başladı. Avrupa karting sahnesinde elde ettiği başarıların ardından tek koltuklu araçlara geçen Verstappen'in yükselişi oldukça hızlı gerçekleşti.
2014 yılında Formula 3'te yarışmasının ardından Red Bull'un genç sürücü programına dahil edildi.
Verstappen, henüz 17 yaşındayken 2015 Avustralya Grand Prix'sinde Toro Rosso ile Formula 1'de yarışarak organizasyon tarihinin en genç yarış pilotu oldu.
RED BULL'DAKİ İLK YARIŞINDA TARİH YAZDI
Hollandalı pilot için kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri 2016 yılında geldi.
Red Bull, sezon devam ederken Verstappen'i Toro Rosso'dan ana takıma yükseltti.
Henüz 18 yaşındaki Verstappen, Red Bull ile çıktığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'sini kazandı.
Bu sonuçla 18 yıl 228 günlükken Formula 1 tarihinde yarış kazanan en genç pilot unvanını elde etti.
Sonraki yıllarda agresif sürüş stili, geç frenlemeleri ve ikili mücadelelerdeki cesaretiyle gridin en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.
İLK ŞAMPİYONLUK 2021'DE
Verstappen'in şampiyonluk yolundaki büyük çıkışı 2021 sezonunda gerçekleşti.
Sezon boyunca Lewis Hamilton ile unutulmaz bir mücadele veren Hollandalı pilot, şampiyonanın son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde rakibini geçerek kariyerindeki ilk Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.
Verstappen, 2022 yılında ikinci şampiyonluğuna çok daha dominant bir şekilde ulaştı.
2023 sezonu ise kariyerinin en etkileyici yıllarından biri oldu. Hollandalı pilot, 22 yarışlık sezonun 19'unu kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu ve Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu geliştirdi.
ÜST ÜSTE 4 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Red Bull'un 2024 sezonunun ikinci bölümünde rakiplerine karşı performans avantajını kaybetmesine rağmen Verstappen şampiyonluk mücadelesinde yerini korudu.
Hollandalı pilot sezon sonunda bir kez daha zirveye çıkarak 2021, 2022, 2023 ve 2024'te üst üste dört Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kazandı.
2025 sezonunda ise beşinci şampiyonluğa çok yaklaştı ancak yaptığı güçlü geri dönüşe rağmen Lando Norris'in yalnızca iki puan gerisinde kaldı.
VERSTAPPEN'İN FORMULA 1 İSTATİSTİKLERİ
Formula 1'in resmi verilerine göre Verstappen'in kariyer istatistikleri şu şekilde:
4 Dünya Şampiyonluğu
244 Grand Prix
71 yarış galibiyeti
131 podyum
48 pole pozisyonu
3.553,5 kariyer puanı
Formula 1 tarihinin en genç yarış galibi
Formula 1 tarihinin en genç yarış pilotu