Manchester City'den Allan Elias hamlesi!

Manchester City, transfer çalışmalarında rotasını Brezilya'ya çevirdi. İngiliz devinin, Palmeiras'ın son dönemde parlayan isimlerinden Allan Elias için harekete geçtiği ve 22 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı oyuncunun da kariyerine Premier League'de devam etmeye sıcak baktığı ve Manchester City'ye transfer olmak istediği belirtildi.
CITY İLE ALLAN ARASINDA ANLAŞMA
Transferle ilgili iddialara göre Manchester City ile Allan'ın temsilcileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncunun sözleşme şartları konusunda sözlü mutabakat sağlandı.
Bunun ardından Manchester City ve Palmeiras yönetimleri de bonservis pazarlığı için resmi temaslara başladı.
İngiliz basını City'nin Allan için görüşmeler yürüttüğünü doğrularken, Palmeiras cephesinin 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtiliyor. Brezilya'dan gelen haberlerde ise yüksek bir teklifin kulübün kararını değiştirebileceği ifade ediliyor.
100 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ
Allan'ın Palmeiras ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya ekibi, genç futbolcunun kontratında Avrupa kulüplerine yönelik yaklaşık 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduruyor.
Son gelişmelere ilişkin iddiaya göre tarafların yaptığı görüşmelerde bonservis rakamı serbest kalma maddesinin oldukça altında kaldı ve 40 milyon euro seviyesinde prensip anlaşmasına varıldı.
Palmeiras daha önce Allan için gelen önemli teklifleri geri çevirmişti. Aston Villa'nın 25 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon euroluk girişimi Brezilya kulübü tarafından kabul edilmemişti.
Napoli'nin de yılın başında 30 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus içeren bir paket sunduğu, Palmeiras'ın bu teklife de olumsuz yanıt verdiği aktarılmıştı.
SAVINHO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Manchester City'nin Allan'a yönelmesinin arkasında hücum hattında yaşanabilecek ayrılıklar bulunuyor.
İngiliz ekibinin özellikle Savinho'nun Tottenham'a transfer olma ihtimaline karşı kanat rotasyonuna yeni bir isim eklemek istediği ve Allan'ı bu bölge için öncelikli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
Sol ayağını kullanan Allan; sağ kanadın yanı sıra sol kanatta ve hücuma dönük orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor.
CITY İLE ALLAN ARASINDA ANLAŞMA
Transferle ilgili iddialara göre Manchester City ile Allan'ın temsilcileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncunun sözleşme şartları konusunda sözlü mutabakat sağlandı.
Bunun ardından Manchester City ve Palmeiras yönetimleri de bonservis pazarlığı için resmi temaslara başladı.
İngiliz basını City'nin Allan için görüşmeler yürüttüğünü doğrularken, Palmeiras cephesinin 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtiliyor. Brezilya'dan gelen haberlerde ise yüksek bir teklifin kulübün kararını değiştirebileceği ifade ediliyor.
100 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ
Allan'ın Palmeiras ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya ekibi, genç futbolcunun kontratında Avrupa kulüplerine yönelik yaklaşık 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduruyor.
Son gelişmelere ilişkin iddiaya göre tarafların yaptığı görüşmelerde bonservis rakamı serbest kalma maddesinin oldukça altında kaldı ve 40 milyon euro seviyesinde prensip anlaşmasına varıldı.
Palmeiras daha önce Allan için gelen önemli teklifleri geri çevirmişti. Aston Villa'nın 25 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon euroluk girişimi Brezilya kulübü tarafından kabul edilmemişti.
Napoli'nin de yılın başında 30 milyon euro garanti ve 5 milyon euro bonus içeren bir paket sunduğu, Palmeiras'ın bu teklife de olumsuz yanıt verdiği aktarılmıştı.
SAVINHO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Manchester City'nin Allan'a yönelmesinin arkasında hücum hattında yaşanabilecek ayrılıklar bulunuyor.
İngiliz ekibinin özellikle Savinho'nun Tottenham'a transfer olma ihtimaline karşı kanat rotasyonuna yeni bir isim eklemek istediği ve Allan'ı bu bölge için öncelikli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
Sol ayağını kullanan Allan; sağ kanadın yanı sıra sol kanatta ve hücuma dönük orta saha pozisyonunda da görev yapabiliyor.