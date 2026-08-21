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Fenerbahçe'de hedef; Çağlar yerine Adil

Fenerbahçe, bir türlü istediği verimi alamadığı milli stoper Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırıp Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı transfer etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 09:48
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de hedef; Çağlar yerine Adil
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Gornik Zabrze ve Sturm Graz eşleşmelerinde forma şansı bulamayan, Gençlerbirliği ile Lyon karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcudan kendisine takım bulmasını talep etti.

CİHAN KAMER OPERASYONA BAŞLIYOR

Çağlar'ın ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, bu bölgeyi Adil Demirbağ ile güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, oyuncunun menajeriyle görüşerek ilk teması kurdu.

Seneye sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenen Kanarya, Konyaspor ile de görüşme yapacak. 

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