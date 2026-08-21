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Göztepe'nin eski başkanı Selamet Batur hayatını kaybetti

Göztepe'nin 1979 yılında başkanlığını yapan Selamet Batur hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp, eski başkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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calendar 21 Ağustos 2026 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin eski başkanı Selamet Batur hayatını kaybetti
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin eski başkanlarından Selamet Batur hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, kulüpte 1979 yılında başkanlık yapan Batur'un vefatıyla ilgili, "Eski Başkanlarımızdan Selamet Batur'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hakim Efendi Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

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