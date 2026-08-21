Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ismaila Sarr ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sage, Ismaila Sarr'ın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Senegalli futbolcuyu takımda tutacaklarını söyledi.
"Onu kadromuzda tutacağız." diyen Pierre Sage, "Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu (Everton maçı) oynayabilecek." sözlerini sarf etti.
GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla oldukça etkili bir 2025/26 sezonu geçirdi. Senegalli hücum oyuncusu tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez fileleri havalandırdı.
Premier League'de 28 maçta 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Takımının geçen sezonki en skorer oyuncusu olan yıldız futbolcu, taraftarların oylarıyla Crystal Palace'ta yılın oyuncusu seçildi.
PALACE'A 16 MİLYON EUROYA GELDİ
Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin, dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
"Onu kadromuzda tutacağız." diyen Pierre Sage, "Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu (Everton maçı) oynayabilecek." sözlerini sarf etti.
GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI
Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla oldukça etkili bir 2025/26 sezonu geçirdi. Senegalli hücum oyuncusu tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez fileleri havalandırdı.
Premier League'de 28 maçta 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Takımının geçen sezonki en skorer oyuncusu olan yıldız futbolcu, taraftarların oylarıyla Crystal Palace'ta yılın oyuncusu seçildi.
PALACE'A 16 MİLYON EUROYA GELDİ
Crystal Palace, Ismaila Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin, dönemin kuruyla yaklaşık 16 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.