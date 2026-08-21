Yıldız oyuncu LeBron James'in ayrılığının ardından Los Angeles Lakers'ın yeni yüzü haline gelen Luka Doncic, takım arkadaşlarını dört günlük mini kamp için ülkesi Slovenya'da bir araya getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun ulaşım masraflarını da karşılayan Doncic, yeni sezon öncesinde takım içi uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.
Los Angeles Lakers'ta LeBron James'in ayrılığıyla birlikte yeni bir dönem başlarken, Luka Doncic takımın merkezindeki isim olarak şimdiden liderliği üstlenmeye başladı.
Doncic, Lakers'ın resmi sezon öncesi kampını beklemek yerine yenilenen kadroyu ülkesi Slovenya'da dört günlük özel bir organizasyonda bir araya getirdi.
Takımın Slovenya'ya ulaşımı için charter uçuş masraflarını da üstlenen Doncic'in düzenlediği organizasyonda basketbol antrenmanlarının yanı sıra golf, şehir gezileri ve Ljubljana'da çeşitli etkinlikler de yer alıyor.
Sloven yıldız, takım arkadaşlarının birlikte akşam yemeği yediği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak organizasyondan ilk görüntülerden birini de takipçileriyle paylaştı.
Doncic paylaşımında, "İlk akşam yemeği." ifadelerini kullandı.
Sezon öncesindeki bu buluşma, Lakers'ın yeni oyuncularının Los Angeles dışında daha rahat bir ortamda birbirlerini tanımaları açısından da önemli bir fırsat sunuyor.
Bu durum özellikle genel menajer Rob Pelinka'nın kadroda kapsamlı değişikliklere gittiği bir yaz döneminin ardından daha büyük önem taşıyor.
Lakers'ın en dikkat çekici hamlelerinden biri, Walker Kessler'ın 130 milyon dolarlık sözleşmeyle kadroya katılması olmuştu. Los Angeles yönetimi, takımı Doncic'in etrafında yeniden şekillendirirken üst düzey bir uzun oyuncu eklemeyi öncelikleri arasına almıştı.
Öte yandan Lakers'taki değişim yalnızca basketbol operasyonlarıyla sınırlı değil.
Mark Walter, Lakers'ın 12,5 milyar dolar değerleme üzerinden satışını gerçekleştirmek için anlaşmaya varırken, Buss ailesi içerisinde kalan hisselerin geleceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları da organizasyon çevresindeki belirsizliği artırmış durumda.
Tüm bu gelişmelerin ortasında Doncic, Lakers'ın yeni dönemini üzerine inşa edeceği oyuncu olarak konumunu giderek daha belirgin hale getiriyor.
Slovenya'daki buluşma da 2026-27 sezonuna oldukça farklı bir kadroyla girecek Lakers'ta oyuncular arasındaki ilişkileri ve takım kimyasını erkenden oluşturmak adına atılmış ilk önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Los Angeles Lakers'ta LeBron James'in ayrılığıyla birlikte yeni bir dönem başlarken, Luka Doncic takımın merkezindeki isim olarak şimdiden liderliği üstlenmeye başladı.
Doncic, Lakers'ın resmi sezon öncesi kampını beklemek yerine yenilenen kadroyu ülkesi Slovenya'da dört günlük özel bir organizasyonda bir araya getirdi.
Takımın Slovenya'ya ulaşımı için charter uçuş masraflarını da üstlenen Doncic'in düzenlediği organizasyonda basketbol antrenmanlarının yanı sıra golf, şehir gezileri ve Ljubljana'da çeşitli etkinlikler de yer alıyor.
Sloven yıldız, takım arkadaşlarının birlikte akşam yemeği yediği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak organizasyondan ilk görüntülerden birini de takipçileriyle paylaştı.
Doncic paylaşımında, "İlk akşam yemeği." ifadelerini kullandı.
Sezon öncesindeki bu buluşma, Lakers'ın yeni oyuncularının Los Angeles dışında daha rahat bir ortamda birbirlerini tanımaları açısından da önemli bir fırsat sunuyor.
Bu durum özellikle genel menajer Rob Pelinka'nın kadroda kapsamlı değişikliklere gittiği bir yaz döneminin ardından daha büyük önem taşıyor.
Lakers'ın en dikkat çekici hamlelerinden biri, Walker Kessler'ın 130 milyon dolarlık sözleşmeyle kadroya katılması olmuştu. Los Angeles yönetimi, takımı Doncic'in etrafında yeniden şekillendirirken üst düzey bir uzun oyuncu eklemeyi öncelikleri arasına almıştı.
Öte yandan Lakers'taki değişim yalnızca basketbol operasyonlarıyla sınırlı değil.
Mark Walter, Lakers'ın 12,5 milyar dolar değerleme üzerinden satışını gerçekleştirmek için anlaşmaya varırken, Buss ailesi içerisinde kalan hisselerin geleceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları da organizasyon çevresindeki belirsizliği artırmış durumda.
Tüm bu gelişmelerin ortasında Doncic, Lakers'ın yeni dönemini üzerine inşa edeceği oyuncu olarak konumunu giderek daha belirgin hale getiriyor.
Slovenya'daki buluşma da 2026-27 sezonuna oldukça farklı bir kadroyla girecek Lakers'ta oyuncular arasındaki ilişkileri ve takım kimyasını erkenden oluşturmak adına atılmış ilk önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.