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7-0
20 Ağustos
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FC Midtjylland-Rijeka
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PAOK-Brann
1-1
20 Ağustos
Gornik Zabrze-AS Monaco
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20 Ağustos
Sion-Ajax
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Motherwell-Freiburg
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20 Ağustos
Panathinaikos-H. Kralove
2-2
20 Ağustos
Gent-Hibernian
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20 Ağustos
Atalanta-Hapoel Tel Aviv
0-0
20 Ağustos
Rangers-Jablonec
1-0
20 Ağustos
Braga-Austria Wien
2-0
20 Ağustos
Getafe-Partizan
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Galatasaray'da anlaşma iddiası: Ermedin Demirovic

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile el sıkıştı. Stuttgart ile de anlaşma noktasına gelindi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 08:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da anlaşma iddiası: Ermedin Demirovic
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Stuttgart forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ermedin Demirovic ile ilgili anlaşma iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Aleksey Batrakov hamlesinden sonra santrfor pozisyonuna yapılacak transfere yoğunlaştı.

Daha önce 23 yaş altı yabancı kontenjanına uyacak isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar strateji değiştirip rotasını Ermedin Demirovic'e çevirdi.

GALATASARAY ANLAŞTI1

Stuttgart'a yapılan 15 milyon Euro'luk ilk teklif reddedilince rakam 20 milyon Euro'ya yükseltildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki forvetle el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de anlaşma noktasına geldi.

SEZON PERFORMANSI

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Bosnalı yıldız geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.  

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