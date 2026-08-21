Stuttgart forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ermedin Demirovic ile ilgili anlaşma iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Aleksey Batrakov hamlesinden sonra santrfor pozisyonuna yapılacak transfere yoğunlaştı.
Daha önce 23 yaş altı yabancı kontenjanına uyacak isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar strateji değiştirip rotasını Ermedin Demirovic'e çevirdi.
GALATASARAY ANLAŞTI1
Stuttgart'a yapılan 15 milyon Euro'luk ilk teklif reddedilince rakam 20 milyon Euro'ya yükseltildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki forvetle el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de anlaşma noktasına geldi.
SEZON PERFORMANSI
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Bosnalı yıldız geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Daha önce 23 yaş altı yabancı kontenjanına uyacak isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar strateji değiştirip rotasını Ermedin Demirovic'e çevirdi.
GALATASARAY ANLAŞTI1
Stuttgart'a yapılan 15 milyon Euro'luk ilk teklif reddedilince rakam 20 milyon Euro'ya yükseltildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki forvetle el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle de anlaşma noktasına geldi.
SEZON PERFORMANSI
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Bosnalı yıldız geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.