21 Ağustos
Erzurumspor-Galatasaray
21:30
21 Ağustos
Karagümrük-Bursaspor
21:30
21 Ağustos
Arsenal-Coventry City
22:00
21 Ağustos
Real Betis-Real Sociedad
22:00
21 Ağustos
Marsilya-Strasbourg
21:45
21 Ağustos
Standard Liege-RAAL La Louviere
21:45

Batista Mendy için transfer yarışı kızışıyor

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Batista Mendy için talipler artıyor. Fransız orta saha oyuncusuyla Werder Bremen, Getafe, Monza ve Torino ilgilenirken bordo-mavililer bonservisinden yaklaşık 4 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 12:20
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Batista Mendy için transfer yarışı kızışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ederken, Batista Mendy'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili takımın kadro planlamasında düşünülmeyen Fransız orta saha oyuncusu için talipler artarken, futbolcunun geleceğine henüz karar vermediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 KULÜP DEVREDE

26 yaşındaki Mendy ile Werder Bremen ve Getafe'nin yanı sıra İtalya'dan Monza ve Torino'nun ilgilendiği aktarıldı.

Trabzonspor yönetiminin, Fransız futbolcunun satışından yaklaşık 4 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

BU HAFTA SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Mendy'nin transferi konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Bordo-mavililerde Mendy'nin yanı sıra Lundstram ve Draguş'un da sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Trabzonspor, Mendy'yi 2023 yılında Angers'den kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

Transfermarkt verilerine göre Mendy'nin güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.