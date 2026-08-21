Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ederken, Batista Mendy'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavili takımın kadro planlamasında düşünülmeyen Fransız orta saha oyuncusu için talipler artarken, futbolcunun geleceğine henüz karar vermediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 KULÜP DEVREDE
26 yaşındaki Mendy ile Werder Bremen ve Getafe'nin yanı sıra İtalya'dan Monza ve Torino'nun ilgilendiği aktarıldı.
Trabzonspor yönetiminin, Fransız futbolcunun satışından yaklaşık 4 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.
BU HAFTA SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Mendy'nin transferi konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Bordo-mavililerde Mendy'nin yanı sıra Lundstram ve Draguş'un da sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Trabzonspor, Mendy'yi 2023 yılında Angers'den kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Transfermarkt verilerine göre Mendy'nin güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bordo-mavili takımın kadro planlamasında düşünülmeyen Fransız orta saha oyuncusu için talipler artarken, futbolcunun geleceğine henüz karar vermediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 KULÜP DEVREDE
26 yaşındaki Mendy ile Werder Bremen ve Getafe'nin yanı sıra İtalya'dan Monza ve Torino'nun ilgilendiği aktarıldı.
Trabzonspor yönetiminin, Fransız futbolcunun satışından yaklaşık 4 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.
BU HAFTA SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Mendy'nin transferi konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Bordo-mavililerde Mendy'nin yanı sıra Lundstram ve Draguş'un da sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Trabzonspor, Mendy'yi 2023 yılında Angers'den kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız oyuncunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Transfermarkt verilerine göre Mendy'nin güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor.