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Fenerbahçe'den Konyaspor'a karşı büyük üstünlük

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 50 lig maçında Fenerbahçe 38 kez kazanırken, 8 karşılaşma Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

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calendar 21 Ağustos 2026 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2026 11:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Konyaspor'a karşı büyük üstünlük
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımların bugüne dek ligde oynadığı 50 mücadelede Fenerbahçe'nin 38-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 131 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 52 gol gördü.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 25 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 22'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 77 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 4-0 üstünlük sağladı.

Takımlar arasında en gollü maç

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 50 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

Fenerbahçe rakibine son 7 lig maçında kaybetmedi

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1, 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 23 gol kaydederken 4 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

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