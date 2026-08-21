Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Dursun Özbek hakkında bugün bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerle ilgili resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN YALANLAMA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'e atfen yayımlanan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kulüp, Başkan Özbek'in söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde "Galatasaray siyasetinden bıktım" şeklinde herhangi bir açıklamasının olmadığını duyurdu.
"İTİBAR ETMEMESİNİ RİCA EDERİZ"
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e atfen yayımlanan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Başkanımızın, söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde "Galatasaray siyasetinden bıktım" şeklinde herhangi bir açıklaması olmamıştır.
Kamuoyunun, başkanımıza atfedilen ve kendisi tarafından söylenmemiş ifadelere itibar etmemesini önemle rica ederiz."
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'e atfen yayımlanan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kulüp, Başkan Özbek'in söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde "Galatasaray siyasetinden bıktım" şeklinde herhangi bir açıklamasının olmadığını duyurdu.
"İTİBAR ETMEMESİNİ RİCA EDERİZ"
Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e atfen yayımlanan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Başkanımızın, söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde "Galatasaray siyasetinden bıktım" şeklinde herhangi bir açıklaması olmamıştır.
Kamuoyunun, başkanımıza atfedilen ve kendisi tarafından söylenmemiş ifadelere itibar etmemesini önemle rica ederiz."