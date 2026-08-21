Arsenal'den savunmaya dev takviye: Ezri Konsa

Arsenal, Aston Villa'nın İngiliz milli stoperi Ezri Konsa'nın transferi için 60 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre sağlık kontrollerinden geçen 28 yaşındaki savunmacı, Arsenal ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Anlaşmada kontratın bir sezon daha uzatılmasına yönelik opsiyon da bulunuyor.
SALIBA'NIN SAKATLIĞI SONRASI HAMLE
Arsenal'in Konsa transferinde hızlanmasının en önemli nedenlerinden biri savunma hattındaki sakatlıklar oldu.
William Saliba'nın yaşadığı sırt problemi nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak olması, Jurrien Timber'ın da kasık sakatlığından henüz dönmemesi üzerine teknik direktör Mikel Arteta yönetimden savunmaya takviye istedi.
Kırmızı-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Jarell Quansah'ı da değerlendirdi ancak tercihini Premier League tecrübesi bulunan Konsa'dan yana kullandı. İngiliz futbolcunun hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilmesi, Arsenal'in transferdeki kararında önemli rol oynadı.
ARTETA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Konsa'nın gelişiyle Arsenal'de savunmadaki rekabet de önemli ölçüde arttı.
Gabriel Magalhaes ve William Saliba'nın yanı sıra Cristhian Mosquera, Ben White, Riccardo Calafiori ve Konsa gibi farklı bölgelerde kullanılabilen savunmacılara sahip olan Arteta, uzun sezonda rotasyon açısından daha geniş bir kadroyla hareket edebilecek.
28 yaşındaki futbolcunun özellikle Premier League'deki tecrübesi, ikili mücadele gücü, savunma arkasındaki koşuları karşılayabilmesi ve geriden oyun kurulumundaki sakinliğiyle Arsenal'in sistemine kısa sürede uyum sağlayabileceği düşünülüyor.
FORMA REKABETİ ZORLU OLACAK
Konsa açısından transferin en dikkat çekici taraflarından biri ise Saliba'nın dönüşünün ardından oluşacak forma rekabeti olacak.
Aston Villa'da sezonların büyük bölümünde düzenli ilk 11 oyuncusu olan İngiliz savunmacı, Arsenal'de Gabriel-Saliba ikilisiyle ciddi bir rekabete girecek.
Ancak sağ bekte görev yapabilmesi ve Arteta'nın farklı savunma kurguları kullanması, Konsa'ya sezon boyunca önemli miktarda süre kazandırabilir.
ASTON VILLA'DA 7 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
Ezri Konsa, 2019 yazında Brentford'dan Aston Villa'ya transfer olmuş ve kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.
İngiliz savunmacı, Villa Park'taki 7 yıllık döneminde Premier League'den Avrupa kupalarına kadar birçok organizasyonda forma giydi. The Athletic'in aktardığı rakama göre Konsa, Aston Villa kariyerini 286 resmi karşılaşmayla tamamladı.
Konsa, Villa'nın son yıllardaki yükselişinin de önemli parçalarından biri oldu. Unai Emery döneminde Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkan takımın savunmasında düzenli olarak görev alan İngiliz futbolcu, 2025-26 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadronun önemli isimleri arasında yer aldı.
Anlaşmada kontratın bir sezon daha uzatılmasına yönelik opsiyon da bulunuyor.
SALIBA'NIN SAKATLIĞI SONRASI HAMLE
Arsenal'in Konsa transferinde hızlanmasının en önemli nedenlerinden biri savunma hattındaki sakatlıklar oldu.
William Saliba'nın yaşadığı sırt problemi nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak olması, Jurrien Timber'ın da kasık sakatlığından henüz dönmemesi üzerine teknik direktör Mikel Arteta yönetimden savunmaya takviye istedi.
Kırmızı-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Jarell Quansah'ı da değerlendirdi ancak tercihini Premier League tecrübesi bulunan Konsa'dan yana kullandı. İngiliz futbolcunun hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilmesi, Arsenal'in transferdeki kararında önemli rol oynadı.
ARTETA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Konsa'nın gelişiyle Arsenal'de savunmadaki rekabet de önemli ölçüde arttı.
Gabriel Magalhaes ve William Saliba'nın yanı sıra Cristhian Mosquera, Ben White, Riccardo Calafiori ve Konsa gibi farklı bölgelerde kullanılabilen savunmacılara sahip olan Arteta, uzun sezonda rotasyon açısından daha geniş bir kadroyla hareket edebilecek.
28 yaşındaki futbolcunun özellikle Premier League'deki tecrübesi, ikili mücadele gücü, savunma arkasındaki koşuları karşılayabilmesi ve geriden oyun kurulumundaki sakinliğiyle Arsenal'in sistemine kısa sürede uyum sağlayabileceği düşünülüyor.
FORMA REKABETİ ZORLU OLACAK
Konsa açısından transferin en dikkat çekici taraflarından biri ise Saliba'nın dönüşünün ardından oluşacak forma rekabeti olacak.
Aston Villa'da sezonların büyük bölümünde düzenli ilk 11 oyuncusu olan İngiliz savunmacı, Arsenal'de Gabriel-Saliba ikilisiyle ciddi bir rekabete girecek.
Ancak sağ bekte görev yapabilmesi ve Arteta'nın farklı savunma kurguları kullanması, Konsa'ya sezon boyunca önemli miktarda süre kazandırabilir.
ASTON VILLA'DA 7 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ
Ezri Konsa, 2019 yazında Brentford'dan Aston Villa'ya transfer olmuş ve kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.
İngiliz savunmacı, Villa Park'taki 7 yıllık döneminde Premier League'den Avrupa kupalarına kadar birçok organizasyonda forma giydi. The Athletic'in aktardığı rakama göre Konsa, Aston Villa kariyerini 286 resmi karşılaşmayla tamamladı.
Konsa, Villa'nın son yıllardaki yükselişinin de önemli parçalarından biri oldu. Unai Emery döneminde Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkan takımın savunmasında düzenli olarak görev alan İngiliz futbolcu, 2025-26 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadronun önemli isimleri arasında yer aldı.