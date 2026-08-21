Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Mohamed Salah karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, sakatlıktan yeni dönen Ernest Muçi mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SADECE BİR İDMANA ÇIKTI
Uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Muçi, Avrupa maçında takımını yalnız bırakmamak için büyük bir fedakarlık yaptı.
Yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde sadece bir antrenmana çıktığı öğrenildi.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Teknik heyetin kararıyla ikinci yarıda oyuna dahil olan Muçi, sağ kanatta görev yaptı.
Arnavut 10 numara, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen elinden geleni yaparak hücum hattına hareketlilik getirmeye çalıştı.
FEDAKARLIĞI YETMEDİ
Muçi'nin tüm çabasına rağmen Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililerin özellikle hücum organizasyonlarında zorlandığı karşılaşmada Muçi'nin kısa sürede sahaya dönerek sorumluluk alması taraftarların da takdirini topladı.
Uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Muçi, Avrupa maçında takımını yalnız bırakmamak için büyük bir fedakarlık yaptı.
Yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde sadece bir antrenmana çıktığı öğrenildi.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Teknik heyetin kararıyla ikinci yarıda oyuna dahil olan Muçi, sağ kanatta görev yaptı.
Arnavut 10 numara, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen elinden geleni yaparak hücum hattına hareketlilik getirmeye çalıştı.
FEDAKARLIĞI YETMEDİ
Muçi'nin tüm çabasına rağmen Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililerin özellikle hücum organizasyonlarında zorlandığı karşılaşmada Muçi'nin kısa sürede sahaya dönerek sorumluluk alması taraftarların da takdirini topladı.