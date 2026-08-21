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Beşiktaş'tan Cerny için Rangers'a ret!

Rangers'ın Vaclav Cerny için Beşiktaş'a yaptığı resmi teklif geri çevrildi. Çek futbolcunun ise siyah-beyazlı yetkililerle iletişime geçerek "Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Cerny için Rangers'a ret!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Çek futbolcunun eski kulübü Rangers, 27 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RANGERS'TAN RESMİ TEKLİF

İskoç ekibinin Cerny için Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin ise Rangers'ın teklifini kabul etmeyerek geri çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın daha önce Çek futbolcu için 9,5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarılmıştı.

CERNY'DEN BEŞİKTAŞ'A NET MESAJ

Transferde dikkat çeken gelişme ise Cerny cephesinde yaşandı.

Çek futbolcunun Beşiktaşlı yetkilileri arayarak "Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum" mesajını verdiği öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte Cerny'nin siyah-beyazlı takımda kalma konusunda istekli olduğu ortaya çıktı.

RANGERS'TA PARLAMIŞTI

Cerny, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Rangers forması giymiş ve İskoç ekibinde 33 maçta 12 gol kaydetmişti.

Gösterdiği performansın ardından Rangers'ın yeniden transfer için harekete geçtiği ancak hem Beşiktaş'ın ret kararı hem de oyuncunun ayrılmak istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zorlaştığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Cerny'nin siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Rangers'ın daha önce Cerny'nin yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle transferde zorlandığı belirtilmişti. Yeni gelişmeyle birlikte İskoç ekibinin teklifinin Beşiktaş tarafından reddedilmesi, transfer ihtimalini daha da zora soktu.

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