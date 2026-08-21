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Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'in ilk haftasında kaybeden Fenerbahçe, ikinci haftada sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

3 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

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