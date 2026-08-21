UEFA ile CONCACAF'ın, Avrupa ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den toplam 96 ülkenin katılacağı ortak bir Uluslar Ligi için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

The Guardian'ın haberine göre iki konfederasyon, henüz erken aşamada bulunan projeyi 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ardından hayata geçirmeyi değerlendiriyor.





96 ÜLKE AYNI ORGANİZASYONDA

Planlanan turnuvada UEFA'nın 55, CONCACAF'ın ise 41 üyesinin yer alması öngörülüyor.





Yeni organizasyonun, iki konfederasyonun mevcut Uluslar Ligi formatlarına benzer şekilde farklı seviyelerden oluşması planlanıyor. Lig aşamasının ardından eleme karşılaşmaları oynanacak ve son dört takımın katılacağı bir final turnuvasıyla şampiyon belirlenecek.





Taslak plana göre en üst seviye olan A Ligi'nde Avrupa'nın güçlü ülkeleriyle CONCACAF'ın önde gelen milli takımları aynı gruplarda karşı karşıya gelebilecek.





Bu durumda İspanya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi takımların; ABD, Meksika ve Kanada gibi ülkelerle düzenli olarak resmi maçlar oynamasının önü açılacak.





TAKVİME EK MAÇ GETİRMEYECEK

UEFA ile CONCACAF'ın üzerinde çalıştığı sistemin milli takım takvimine yeni maçlar eklemesi beklenmiyor.





Karşılaşmaların halihazırda milli maçlar için ayrılan eylül, ekim ve kasım aylarındaki uluslararası aralarda oynanması planlanıyor.





Eleme karşılaşmalarının mart ayında, final etabının ise haziran ayında gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.





İki konfederasyon da kendi Uluslar Ligi organizasyonlarını 2018 yılında başlatmıştı. Maçların aynı FIFA uluslararası pencerelerinde oynanıyor olması, ortak organizasyonun teknik açıdan uygulanmasını kolaylaştırabilecek unsurlardan biri olarak gösteriliyor.





FIFA'NIN ONAYI GEREKECEK Mİ?

Planlanan organizasyonun en dikkat çekici noktalarından biri de FIFA'nın rolü.





Maçların önceden belirlenmiş uluslararası takvim içerisinde oynanacak olması nedeniyle yeni turnuvanın FIFA tarafından ayrıca onaylanmasının gerekip gerekmediği henüz netlik kazanmış değil.





Haberde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun karşı karşıya olduğu yönetim tartışmaları nedeniyle bu konunun ilerleyen dönemde farklı bir boyut kazanabileceğine dikkat çekildi.





KÜÇÜK ÜLKELERE EK GELİR

Yeni sistem yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğurabilir.





Planlara göre turnuvadan elde edilecek gelirlerin önemli bir bölümü ortak havuzda toplanacak. Böylece özellikle daha küçük futbol ülkelerine mevcut organizasyonlara kıyasla daha yüksek gelir sağlanması hedefleniyor.





Avrupa'nın büyük milli takımlarının ABD, Kanada ve Meksika'da düzenli olarak resmi maçlara çıkmasının ciddi bir ticari potansiyel oluşturabileceği belirtiliyor.





MEKSİKA İÇİN ÖNEMLİ DETAY

Yeni turnuvadan en fazla fayda sağlayabilecek ülkelerden birinin Meksika olabileceği ifade ediliyor.





Meksika Futbol Federasyonu'nun, CONCACAF içerisindeki ticari gelirlerin sınırlı olduğunu düşündüğü ve bu nedenle geçmiş dönemde Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'a geçme ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.





Meksika'nın Avrupa'nın önde gelen ülkeleriyle düzenli resmi maçlar oynayabilecek olması, federasyonun mevcut konfederasyondaki geleceğine ilişkin düşüncelerini de değiştirebilir.





SEYAHATLER İÇİN COĞRAFİ BLOKLAR

İki kıta arasında oynanacak karşılaşmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek uzun seyahatlerin de dikkate alındığı belirtildi.





Taslak sistemde maçların belirli coğrafi bloklar halinde organize edilmesi ve takımların seyahat yükünün mümkün olduğunca azaltılması planlanıyor.





Bu sistem sayesinde Avrupa ekiplerinin Kuzey Amerika'daki birden fazla karşılaşmayı aynı dönemde oynaması veya CONCACAF ülkelerinin Avrupa'daki maçlarını benzer şekilde toplu halde gerçekleştirmesi mümkün olabilecek.





ASYA DA İLGİLENİYOR

Ortak Uluslar Ligi projesinin gelecekte daha da büyüyebileceği ifade ediliyor.





Habere göre Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) da ilerleyen dönemde küresel ölçekte düzenlenebilecek bir Uluslar Ligi organizasyonuna ilgi gösterdiği öğrenildi.





AFC'nin şu anda kendisine ait bir Uluslar Ligi bulunmadığı için Asya ülkelerinin sisteme dahil edilmesi kısa vadede beklenmiyor. Buna karşın UEFA ve CONCACAF'ın üzerinde çalıştığı yapının yeni konfederasyonların katılımına uygun şekilde esnek tasarlandığı belirtiliyor.





UEFA VE CONCACAF ARASINDA YAKIN İŞ BİRLİĞİ

UEFA ile CONCACAF arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek güçlenmiş durumda.





İki konfederasyon, nisan ayında Vancouver'da düzenlenen FIFA Kongresi sırasında daha kapsamlı iş birliği amacıyla bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.





CONCACAF geçmişte de farklı kıtalardan ülkeleri Gold Cup'a davet etmişti. Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Güney Afrika, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Katar gibi milli takımlar da geçmiş yıllarda turnuvada konuk ekip olarak mücadele etti.





INFANTINO'YA KARŞI ORTAK HAREKET İDDİASI

UEFA ve CONCACAF arasındaki yakınlaşmanın yalnızca sportif projelerle sınırlı olmadığı da öne sürüldü.





The Guardian'ın haberine göre iki konfederasyon, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevine devam etmemesi gerektiği görüşünde birleşmiş durumda.





Özellikle FIFA Forward Enterprise projesi etrafında yaşanan tartışmaların ardından UEFA ile CONCACAF'ın, gelecek mart ayında gerçekleştirilecek FIFA başkanlık seçimlerinde Infantino'ya karşı alternatif bir aday çıkarılması konusunda birlikte hareket ettiği iddia edildi.





UEFA konu hakkında resmi açıklama yapmazken, projeden haberdar bir kaynağın ortak Uluslar Ligi görüşmelerinin devam ettiğini doğruladığı belirtildi.



CONCACAF ise doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, farklı konfederasyonlarla uzun süredir yürüttüğü iş birliklerine dikkat çekti.



