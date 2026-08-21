Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bir ayrılık daha gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın Gençlerbirliği'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZON SONUNA KADAR GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre Gençlerbirliği, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki stoperin 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Ankara temsilcisinin formasını giymesi bekleniyor.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, Metehan'ın Gençlerbirliği'nde daha fazla forma şansı bularak sezonu düzenli oynayarak geçirmesi hedefleniyor.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Galatasaray altyapısında yetişen Metehan Baltacı, sarı-kırmızılı kulübün gelecek vadeden savunma oyuncuları arasında gösterildi.
Stoper bölgesinde görev yapan genç futbolcu, ihtiyaç halinde savunmanın farklı noktalarında da kullanılabiliyor. Galatasaray A Takımı'na yükseldikten sonra çeşitli dönemlerde forma şansı bulan Metehan, gelişimini hızlandırmak amacıyla daha önce de kiralık olarak farklı takımlarda görev yaptı.
DAHA ÖNCE MANİSA FK VE EYÜPSPOR'DA OYNADI
Genç savunmacı, Galatasaray'daki kariyerinin yanı sıra İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi.
Özellikle Eyüpspor dönemindeki performansıyla dikkat çeken Metehan, daha sonra Galatasaray'a dönerek A takım kadrosunda kendisine yer buldu.
Sarı-kırmızılıların genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın Gençlerbirliği'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEZON SONUNA KADAR GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre Gençlerbirliği, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki stoperin 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Ankara temsilcisinin formasını giymesi bekleniyor.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, Metehan'ın Gençlerbirliği'nde daha fazla forma şansı bularak sezonu düzenli oynayarak geçirmesi hedefleniyor.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Galatasaray altyapısında yetişen Metehan Baltacı, sarı-kırmızılı kulübün gelecek vadeden savunma oyuncuları arasında gösterildi.
Stoper bölgesinde görev yapan genç futbolcu, ihtiyaç halinde savunmanın farklı noktalarında da kullanılabiliyor. Galatasaray A Takımı'na yükseldikten sonra çeşitli dönemlerde forma şansı bulan Metehan, gelişimini hızlandırmak amacıyla daha önce de kiralık olarak farklı takımlarda görev yaptı.
DAHA ÖNCE MANİSA FK VE EYÜPSPOR'DA OYNADI
Genç savunmacı, Galatasaray'daki kariyerinin yanı sıra İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi.
Özellikle Eyüpspor dönemindeki performansıyla dikkat çeken Metehan, daha sonra Galatasaray'a dönerek A takım kadrosunda kendisine yer buldu.