21 Ağustos
Erzurumspor-Galatasaray
21:30
21 Ağustos
Karagümrük-Bursaspor
21:30
21 Ağustos
Arsenal-Coventry City
22:00
21 Ağustos
Real Betis-Real Sociedad
22:00
21 Ağustos
Marsilya-Strasbourg
21:45
21 Ağustos
Standard Liege-RAAL La Louviere
21:45

Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne gidiyor!

Gençlerbirliği, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 14:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bir ayrılık daha gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın Gençlerbirliği'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEZON SONUNA KADAR GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre Gençlerbirliği, Metehan Baltacı transferi için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki stoperin 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Ankara temsilcisinin formasını giymesi bekleniyor.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, Metehan'ın Gençlerbirliği'nde daha fazla forma şansı bularak sezonu düzenli oynayarak geçirmesi hedefleniyor.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Metehan Baltacı, sarı-kırmızılı kulübün gelecek vadeden savunma oyuncuları arasında gösterildi.

Stoper bölgesinde görev yapan genç futbolcu, ihtiyaç halinde savunmanın farklı noktalarında da kullanılabiliyor. Galatasaray A Takımı'na yükseldikten sonra çeşitli dönemlerde forma şansı bulan Metehan, gelişimini hızlandırmak amacıyla daha önce de kiralık olarak farklı takımlarda görev yaptı.

DAHA ÖNCE MANİSA FK VE EYÜPSPOR'DA OYNADI

Genç savunmacı, Galatasaray'daki kariyerinin yanı sıra İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi.

Özellikle Eyüpspor dönemindeki performansıyla dikkat çeken Metehan, daha sonra Galatasaray'a dönerek A takım kadrosunda kendisine yer buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.