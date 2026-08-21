Elias Jelert, Le Havre'ye gidiyor

Galatasaray'da transferin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler üzerinde de yoğun bir mesai harcanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesi Okan Buruk'un biletini kestiği isimler arasında Elias Jelert de yer alıyordu. 2 yıl önce 9 milyon euroluk yatırım yapılan Danimarkalı sağ bek, beklentilerin oldukça altında kalmıştı.
LE HAVRE'YE GİDİYOR
23 yaşındaki oyuncuya kulüp aranırken imdada Le Havre yetişti. Fransız ekibi, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Fanatik'e göre Galatasaray ile Le Havre arasında satın alma opsiyonu konusunda son pazarlıklar yapılıyor.
Elias Jelert transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
LE HAVRE'YE GİDİYOR
23 yaşındaki oyuncuya kulüp aranırken imdada Le Havre yetişti. Fransız ekibi, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Fanatik'e göre Galatasaray ile Le Havre arasında satın alma opsiyonu konusunda son pazarlıklar yapılıyor.
Elias Jelert transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.