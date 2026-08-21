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Elias Jelert, Le Havre'ye gidiyor

Fransa'dan Le Havre, Galatasaray'dan Elias Jelert ile anlaştı. Galatasaray ve Fransız ekibi arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Ağustos 2026 11:50
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Elias Jelert, Le Havre'ye gidiyor
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Galatasaray'da transferin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler üzerinde de yoğun bir mesai harcanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon öncesi Okan Buruk'un biletini kestiği isimler arasında Elias Jelert de yer alıyordu. 2 yıl önce 9 milyon euroluk yatırım yapılan Danimarkalı sağ bek, beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

LE HAVRE'YE GİDİYOR

23 yaşındaki oyuncuya kulüp aranırken imdada Le Havre yetişti. Fransız ekibi, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Fanatik'e göre Galatasaray ile Le Havre arasında satın alma opsiyonu konusunda son pazarlıklar yapılıyor.

Elias Jelert transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.  

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