Beşiktaş'ta Vlahovic olmazsa B planı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun onay verdiği santrfor adaylarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK HEDEF VLAHOVIC
Beşiktaş'ın santrfor listesinin ilk sırasında Dusan Vlahovic'in yer aldığı öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıktığı belirtilen Sırp golcüye 10 milyon euro net ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif edildiği aktarıldı.
Vlahovic'in bu teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.
B PLANI GABRIEL JESUS
Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic transferinde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde rotasını Gabriel Jesus'a çevireceği öne sürüldü.
Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcunun, geçen sezon sakatlık nedeniyle fazla süre alamadığı ve teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği iddia edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, Vincenzo Italiano'dan onay aldıktan sonra Gabriel Jesus'a menajerler aracılığıyla teklif sunduğu belirtildi.
MENAJERLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın iki golcü adayından birini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Hem Dusan Vlahovic hem de Gabriel Jesus'un menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
VLAHOVIC DEVLERİN LİSTESİNDE
Dusan Vlahovic'in Bayern Münih ve Barcelona'nın da transfer listesinde olduğu öne sürüldü.
Ancak iki kulübün de Sırp futbolcuyu yedek forvet olarak düşündüğü belirtildi. İtalyan basınında Vlahovic'in Milan ile de görüşme halinde olduğu iddia edildi.
EZELİ RAKİPLERİN DE İLGİSİ VAR
Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Dusan Vlahovic ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan medyasında, üç büyük kulübün Sırp golcü için yarışta olduğu iddia edildi.
GABRIEL JESUS 9 YILDIR İNGİLTERE'DE
Gabriel Jesus, 2017 yılının ocak ayında Palmeiras'tan Manchester City'ye transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, Manchester City'de 5 sezon forma giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Arsenal'e geçti.
GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI
Gabriel Jesus'un 2024-2025 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başladığı belirtildi.
Brezilyalı santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?
Doğum tarihi: 28 Ocak 2000
Doğum yeri: Sırbistan
Boy / kilo: 1.90 / 85
Pozisyon: Santrfor
Piyasa değeri: 35 milyon euro
Kulüp performansı:
Juventus: 168 maç, 68 gol, 16 asist
Fiorentina: 108 maç, 49 gol, 8 asist
Partizan: 27 maç, 3 gol, 1 asist
GABRIEL JESUS KİMDİR?
Doğum tarihi: 3 Nisan 1997
Doğum yeri: Brezilya
Boy / kilo: 1.75 / 72
Pozisyon: Santrfor
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2027
Piyasa değeri: 17 milyon euro
Kulüp performansı:
Manchester City: 236 maç, 95 gol, 45 asist
Arsenal: 123 maç, 32 gol, 22 asist
Palmeiras: 83 maç, 28 gol, 8 asist
Beşiktaş'ın santrfor listesinin ilk sırasında Dusan Vlahovic'in yer aldığı öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıktığı belirtilen Sırp golcüye 10 milyon euro net ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif edildiği aktarıldı.
Vlahovic'in bu teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.
B PLANI GABRIEL JESUS
Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic transferinde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde rotasını Gabriel Jesus'a çevireceği öne sürüldü.
Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcunun, geçen sezon sakatlık nedeniyle fazla süre alamadığı ve teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği iddia edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, Vincenzo Italiano'dan onay aldıktan sonra Gabriel Jesus'a menajerler aracılığıyla teklif sunduğu belirtildi.
MENAJERLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın iki golcü adayından birini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Hem Dusan Vlahovic hem de Gabriel Jesus'un menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
VLAHOVIC DEVLERİN LİSTESİNDE
Dusan Vlahovic'in Bayern Münih ve Barcelona'nın da transfer listesinde olduğu öne sürüldü.
Ancak iki kulübün de Sırp futbolcuyu yedek forvet olarak düşündüğü belirtildi. İtalyan basınında Vlahovic'in Milan ile de görüşme halinde olduğu iddia edildi.
EZELİ RAKİPLERİN DE İLGİSİ VAR
Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Dusan Vlahovic ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan medyasında, üç büyük kulübün Sırp golcü için yarışta olduğu iddia edildi.
GABRIEL JESUS 9 YILDIR İNGİLTERE'DE
Gabriel Jesus, 2017 yılının ocak ayında Palmeiras'tan Manchester City'ye transfer oldu. Brezilyalı futbolcu, Manchester City'de 5 sezon forma giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Arsenal'e geçti.
GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI
Gabriel Jesus'un 2024-2025 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başladığı belirtildi.
Brezilyalı santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?
Doğum tarihi: 28 Ocak 2000
Doğum yeri: Sırbistan
Boy / kilo: 1.90 / 85
Pozisyon: Santrfor
Piyasa değeri: 35 milyon euro
Kulüp performansı:
Juventus: 168 maç, 68 gol, 16 asist
Fiorentina: 108 maç, 49 gol, 8 asist
Partizan: 27 maç, 3 gol, 1 asist
GABRIEL JESUS KİMDİR?
Doğum tarihi: 3 Nisan 1997
Doğum yeri: Brezilya
Boy / kilo: 1.75 / 72
Pozisyon: Santrfor
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2027
Piyasa değeri: 17 milyon euro
Kulüp performansı:
Manchester City: 236 maç, 95 gol, 45 asist
Arsenal: 123 maç, 32 gol, 22 asist
Palmeiras: 83 maç, 28 gol, 8 asist