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Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!

Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili Fenerbahçe'de kritik karar alındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 10:29
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!
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Geçtiğimiz sezonun ortalarından bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan, Nathan Ake'nin gelişiyle transfer vetosu kalkan Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe, sürpriz bir karar aldı.

Takımın başına İsmail Kartal'ı getirdikten sonra daha güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen ve gözler transfere çevrilen Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut kadrodaki isimlerin son durumları merak ediliyor. Bunların başında da Jayden Oosterwolde geliyor.

AVRUPA İSTEĞİ VARDI

Ocak 2023'te yaklaşık 6 milyon euro karşılığında İtalyan e Nathan Ake'nin gelişiyle transfer vetosu kalkan Jayden Oosterwolde'nin ise Avrupa'nın 5 büyük ligini hedeflediği, Roma, Porto, Lyon ve Schalke'den aldığı teklifleri incelediği gelen iddialar arasındaydı.

AYRILIK YOK, ZAM VAR

Tüm bunların ardından oyuncu için son karar çıktı. Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal öncesi takımdan ayrılacağı düşünülen oyuncunun yeni sezonda da takımda kalması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin de yıllık 850 bin euro kazanan Oosterwolde'nin maaşına zam yapması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İsmail Kartal, daha önce verdiği röportajda sarı-lacivertli futbolcunun takımda kalacağını ifade etmişti.

KONTRATI 2028'DE SONA ERİYOR

Geçen sezon 47 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Oosterwolde'nin kontratı 2028'de sona erecek İtalyan ekiplerinden Parma'dan transfer edilen oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirildiği, sarı-lacivertli ekibin en az 25 milyon euro bonservis bedeli hedeflediği biliniyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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