Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Yeni sezon öncesinde en önemli bütçeyi orta sahaya ayıran Galatasaray, İngiltere'de önemli temaslarda bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burada çok sayıda futbolcuya ilgi gösteren sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu bir transferi neticelendirmek istiyor.
Brighton forması giyen Carlos Baleba'dan başkası değil. 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero için harekete geçen sarı-kırmızılılar oldukça önemli bir bütçe ayırmış durumda.
Brighton'ın 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Lille'den transfer ettiği Baleba için kiralamak teklifi yapılacak.
+4 KURALINA UYGUN
Premier Lig'den de talipleri bulunan genç oyuncuya bütçenin büyük kısmını harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile kapıyı çalacak.
Opsiyonda 50 milyon euro'ya kadar çıkmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralında da elini rahatlatacak.
22 yaşında olduğu için +4 kuralına uygun bir isim olan Baleba gelirse, yönetim kalan yabancı tercihini istediği yaşta kullanabilecek.
Oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakarken, Brighton'ın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
RAKİP MANU
İngiltere Premier Lig'de geride kalan sezonda skor katkısı üretemeyen ancak takım savunmasına üst düzeyde bir katkı sağlayan Baleba, diğer takımların da iştahını kabartıyor. Baleba ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da yakından ilgilendiği ortaya çıktı. İki takımın son yıllarda olduğu gibi bir kez daha transferde karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.
ALTINCI AFRİKALI OLACAK
Son yıllarda transfer tercihlerinde Afrikalı oyuncuları seçen sarı-kırmızılılar, Baleba'yı da alması durumunda bu geleneğini sürdürecek. Lemina, Singo, Jakobs, Nhaga ve Osimhen'in ardından takımdaki altıncı Afrikalı oyuncu olması beklenen Baleba'nın uyum sorunu da yaşaması beklenmiyor.
Brighton forması giyen Carlos Baleba'dan başkası değil. 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero için harekete geçen sarı-kırmızılılar oldukça önemli bir bütçe ayırmış durumda.
Brighton'ın 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Lille'den transfer ettiği Baleba için kiralamak teklifi yapılacak.
+4 KURALINA UYGUN
Premier Lig'den de talipleri bulunan genç oyuncuya bütçenin büyük kısmını harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile kapıyı çalacak.
Opsiyonda 50 milyon euro'ya kadar çıkmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralında da elini rahatlatacak.
22 yaşında olduğu için +4 kuralına uygun bir isim olan Baleba gelirse, yönetim kalan yabancı tercihini istediği yaşta kullanabilecek.
Oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakarken, Brighton'ın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
RAKİP MANU
İngiltere Premier Lig'de geride kalan sezonda skor katkısı üretemeyen ancak takım savunmasına üst düzeyde bir katkı sağlayan Baleba, diğer takımların da iştahını kabartıyor. Baleba ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da yakından ilgilendiği ortaya çıktı. İki takımın son yıllarda olduğu gibi bir kez daha transferde karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.
ALTINCI AFRİKALI OLACAK
Son yıllarda transfer tercihlerinde Afrikalı oyuncuları seçen sarı-kırmızılılar, Baleba'yı da alması durumunda bu geleneğini sürdürecek. Lemina, Singo, Jakobs, Nhaga ve Osimhen'in ardından takımdaki altıncı Afrikalı oyuncu olması beklenen Baleba'nın uyum sorunu da yaşaması beklenmiyor.