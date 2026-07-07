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Felix Uduokhai için Almanya iddiası

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Alman ekibi Schalke 04'ün 28 yaşındaki stoper için nabız yokladığı, siyah-beyazlıların ise 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

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calendar 07 Temmuz 2026 09:53
Haber: Sabah
Felix Uduokhai için Almanya iddiası
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Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koyan Felix Uduokhai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki stoperin ülkesi Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SCHALKE 04 DEVREDE

Almanya'dan Schalke 04'ün Felix Uduokhai için nabız yokladığı belirtildi. Alman ekibinin, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Felix Uduokhai için 3.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin, Schalke 04'ün resmi adım atmasına göre şekillenmesi bekleniyor.

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