Felix Uduokhai için Almanya iddiası

Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koyan Felix Uduokhai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 28 yaşındaki stoperin ülkesi Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SCHALKE 04 DEVREDE
Almanya'dan Schalke 04'ün Felix Uduokhai için nabız yokladığı belirtildi. Alman ekibinin, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Felix Uduokhai için 3.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin, Schalke 04'ün resmi adım atmasına göre şekillenmesi bekleniyor.
Almanya'dan Schalke 04'ün Felix Uduokhai için nabız yokladığı belirtildi. Alman ekibinin, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Felix Uduokhai için 3.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin, Schalke 04'ün resmi adım atmasına göre şekillenmesi bekleniyor.