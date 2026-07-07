12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

Mahkemelerin iş yükünü hafifletmek, yargılamaları hızlandırmak ve infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek amacıyla hazırlanan dev reform paketi, geçtiğimiz haftalarda eksikliklerin tamamlanması için kısa bir revizyon sürecine girmişti. Planlarını bu yasal düzenlemelere göre yapan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, taslak metin tam olarak ne zaman yasalaşacak?

Kısa ve net cevap: 12. Yargı Paketi'nin Adalet Bakanlığı'ndaki teknik taslak çalışmaları tamamlanmış olup, Nisan 2026'nın ortalarında (Ramazan Bayramı sonrasında) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'na sunulması beklenmektedir. Geçtiğimiz günlerde AK Parti grubunda son şeklinin verilmesi amacıyla kısa süreliğine revizyona alınan paketin, Nisan ayında komisyondan geçtikten sonra yaz aylarına doğru Genel Kurul'da oylanarak resmiyet kazanması (yasalaşması) planlanıyor. Şu an için Meclis Başkanlığı'na resmi olarak sunulmuş bir kanun teklifi metni bulunmamaktadır.

En çok merak edilen ve spekülasyona neden olan konulardan birine açıklık getirelim: Hayır, 12. Yargı Paketinde bir "Genel Af" kesinlikle bulunmamaktadır. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından da net bir dille reddedilen genel af iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ancak, pakette geçmişte (özellikle Covid-19 döneminde) oluşan eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen bazı infaz adaleti düzenlemelerinin yer alacağı kulislerde güçlü bir şekilde konuşuluyor.

Kesinleşmiş 38 maddeden ve 12 farklı kanundaki değişiklikten oluşması beklenen 12. Yargı Paketi'nin öne çıkan kritik maddeleri şunlardır:

Yargılamaların Hızlandırılması: Dosyaların gereksiz yere hem istinaf hem de Yargıtay arasında gidip gelmesini ve süreci uzatmasını önleyecek "Atlamalı Temyiz" müessesesi getirilecek.

TCK 158 ve TCK 142 Değişiklikleri: Nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) davalarının ihtisaslaşma ve hız amacıyla Ağır Ceza Mahkemeleri'nden Asliye Ceza Mahkemeleri'ne devredilmesi planlanıyor. Ayrıca bu suçlarda uzlaştırma kapsamının genişletilmesi de masada değerlendiriliyor.

Tapuda Avukat Zorunluluğu: Belirli bir bedelin üzerindeki gayrimenkul (taşınmaz) alım-satım işlemlerinde, sahtecilik ve hak kayıplarını önlemek adına işlemin bir avukat eşliğinde yapılması zorunluluğu getirilecek.

Dijitalleşme ve E-Duruşma: Tarafların ve tanıkların mahkeme salonuna gitmeden, ses ve görüntü nakli yoluyla uzaktan duruşmalara katılma kapsamı çok daha genişletilecek. Avukatların UYAP üzerinden belge ve bilgilere erişim yetkileri artırılacak.

Suça Sürüklenen Çocuklar: 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğu, yargılanma şekilleri ve rehabilitasyon süreçleri, yaş gruplarına göre yeniden ele alınacak.

Arabuluculuk Kapsamının Genişletilmesi: Dava şartı arabuluculuğun etki alanı (boşanma süreçlerindeki mal paylaşımı veya nafaka gibi konularda süreci hızlandırmak adına) daha da genişletilerek mahkemelerin iş yükü hafifletilecek.