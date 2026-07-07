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Beşiktaş resmen açıkladı: Alexander Nübel

Beşiktaş, Alexander Nübel transferini resmen duyurdu. Alman kaleci, sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için bu akşam İstanbul'da olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:30
Haber: Sporx.com
Beşiktaş resmen açıkladı: Alexander Nübel
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Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Böylece siyah-beyazlılar, hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş oldu.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'i taşıyan uçağın bu akşam saat 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Sky DE'de yer alan habere göre Beşiktaş, Alexander Nübel transferini 6,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında tamamladı. Siyah-beyazlıların daha önce Bayern Münih'e yaptığı 8 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği, tarafların yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Alman kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin sağlık kontrollerinin ardından resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.



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