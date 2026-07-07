07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Kübra Denizci Keskin'den İtalya'da çifte zafer

Milli sporcu Kübra Denizci Keskin, İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale'de Rally5 kategorisinde birinci olurken, Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kübra Denizci Keskin'den İtalya'da çifte zafer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, İtalya'da FIA Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally di Roma Capitale'de, Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın başkenti Roma'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında, Avrupa'nın en zorlu asfalt rallileri arasında gösterilen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası yapıldı. Organizasyona katılan 130 ekip, 11 özel etap ve 197 kilometrelik zamana karşı mücadelede sporcular hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Şampiyona da Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden ve Team Binance TR adına yarışan Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte elden gaz-fren sistemiyle özel olarak donatılmış Ford Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı.

İtalya'da elde ettiği önemli başarının ardından gözünü Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan Barum Czech Rally Zlin'e çeviren Kübra Denizci Keskin, geçtiğimiz yıl kendi kategorisinde zirvede tamamladığı organizasyonda bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.