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Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor

Ayvalıkgücü Belediyespor, takım kaptanı Tugay Yıldırım ile yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor
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3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde Ufuk Özcan'dan sonra ikinci imzayı orta saha oyuncusu Tugay Yıldırım'a (31) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanlığını üstlenen Tugay'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Formamızı 5 sezondur başarıyla ve büyük bir özveriyle taşıyan kaptanımız Tugay Yıldırım, 6'nıcı sezonunda da Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla mücadele etmeye devam edecek. Birlikte nice başarılara kaptan" ifadelerine yer verdi.
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