Filenin Sultanları Japonya etabına Polonya maçıyla başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Japonya etabına Polonya maçıyla başlayacak. Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 06.00'da Polonya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FİNAL HEDEFİYLE SAHAYA ÇIKACAK
Türkiye, ikinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, üçüncü etapta finallere katılmak için mücadele edecek.
Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.
POLONYA'YA KARŞI ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DE
Türkiye, VNL tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla galip tamamladı.
RAKİPLER ABD, JAPONYA VE TAYLAND
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabında Polonya'nın ardından ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Türkiye, bu maçlardan alacağı sonuçlarla final etabı yolunda avantaj elde etmeye çalışacak.
TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ ETAP KADROSU
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
MAÇ PROGRAMI
8 Temmuz:
06.00 Türkiye - Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD - Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya - Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland - Türkiye
Türkiye, ikinci haftanın ardından 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, üçüncü etapta finallere katılmak için mücadele edecek.
Ev sahibi kontenjanıyla finallere kesin olarak katılacak Çin'in puan cetvelini ilk 8 dışında tamamlaması halinde, ilk 7 sıradaki takımlar finallere yükselecek.
POLONYA'YA KARŞI ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DE
Türkiye, VNL tarihinde Polonya karşısında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda rakibiyle geçen yıl yaptığı son maçı da 3-2'lik skorla galip tamamladı.
RAKİPLER ABD, JAPONYA VE TAYLAND
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabında Polonya'nın ardından ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. Türkiye, bu maçlardan alacağı sonuçlarla final etabı yolunda avantaj elde etmeye çalışacak.
TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ ETAP KADROSU
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
MAÇ PROGRAMI
8 Temmuz:
06.00 Türkiye - Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD - Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya - Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland - Türkiye