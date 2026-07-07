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A Milli Kadın Takımı'nın Slovenya maçı Pendik'te

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı, Pendik Stadı'nda oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Takımı'nın Slovenya maçı Pendik'te
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı ilk maça Pendik Stadı ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında Slovenya ile 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Müsabakaların başlangıç saatleri daha sonra açıklanacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekibin Slovenya'yı elemesi halinde play-off 2. turunda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya geleceği aktarıldı.

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