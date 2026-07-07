07 Temmuz
Ararat Armenia-Riga FC
19:00
07 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Inter Club d'Escaldes
19:00
07 Temmuz
Sabah FK-TNS
19:00
07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Hull City, sportif direktörlüğe Okan Özkan'ı getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 17:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hull City, sportif direktörlüğe Okan Özkan'ı getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı.

Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.