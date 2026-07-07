Süper Lig'de Aubameyang sürprizi! Anlaşma iddiası!

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Çorum FK, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor.
Marsilya forması giyen yıldız oyuncu, İstanbul'da kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede maaş konusunda prensip anlaşması sağlandı.
Çorum FK'nın transferi tamamlaması için Marsilya ile de anlaşmaya varması gerekiyor.
24 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistliklik performans göstermişti.
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Çorum FK, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor.
Marsilya forması giyen yıldız oyuncu, İstanbul'da kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede maaş konusunda prensip anlaşması sağlandı.
Çorum FK'nın transferi tamamlaması için Marsilya ile de anlaşmaya varması gerekiyor.
24 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistliklik performans göstermişti.