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Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 07:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapacak. Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.

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