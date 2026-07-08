Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapacak. Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.