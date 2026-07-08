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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'dan haber bekliyor

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferi için Burnley'den gelecek haberi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek yanıta göre alternatiflere yönelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'dan haber bekliyor
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Yabancı kuralındaki 10+4 sistemi aynı devam edince Galatasaray Yönetimi de +4 kategorisine uyan genç isimlerin peşine düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Dursun Özbek, özellikle satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine sıcak bakarken Lesley Ugochukwu için Burnley ile görüşmelere hız verildi. Başkan Dursun Özbek ile yönetici Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirirken tüm adaylar ve son gelinen nokta masaya yatırıldı.

YANIT BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği Ugochukwu temaslarına hız verilmesi kararlaştırıldı ve İngiliz ekibinden 2+20 milyon Euro'luk teklife yanıt vermesi istendi.

Fransız oyuncuyu ilk yıl kiralamak isteyen Galatasaray, Burnley peşin 25 milyon Euro talep edince zorunlu satın almayı da daha da kolaylaştıran teklif iletti. Az sayıdaki maça çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek olan bu transferden gelecek habere göre alternatiflere gidilecek.

SEZON PERFORMANSI

Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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