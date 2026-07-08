Fenerbahçe'de sıcak saatler: Mason Greenwood

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için Avrupa basınından peş peşe dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'YE YAKIN İDDİASI
Foot Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Marsilya ile İngiliz futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. Haberde, Fenerbahçe'nin Fransız ekibinin transfer için taleplerini kabul ettiği ve transferin 48 saat içerisinde tamamlanabileceği öne sürüldü.
ROMA DA DEVREDE
Öte yandan İtalya'dan gelen haberler ise transfer yarışında yeni bir gelişmeye işaret etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu Roma ile anlaşma sağladı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Haberde, Roma'nın Marsilya'ya 45 milyon Euro bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı, Fransız ekibinin ise İngiliz yıldız için 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.
293 MAÇA ÇIKTI
Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.
Foot Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Marsilya ile İngiliz futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. Haberde, Fenerbahçe'nin Fransız ekibinin transfer için taleplerini kabul ettiği ve transferin 48 saat içerisinde tamamlanabileceği öne sürüldü.
ROMA DA DEVREDE
Öte yandan İtalya'dan gelen haberler ise transfer yarışında yeni bir gelişmeye işaret etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu Roma ile anlaşma sağladı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Haberde, Roma'nın Marsilya'ya 45 milyon Euro bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı, Fransız ekibinin ise İngiliz yıldız için 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.
293 MAÇA ÇIKTI
Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.