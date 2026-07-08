07 Temmuz
Ararat Armenia-Riga FC
2-0
07 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Inter Club d'Escaldes
3-1
07 Temmuz
Sabah FK-TNS
2-0
07 Temmuz
Arjantin-Mısır
3-2
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
4-3

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Mason Greenwood

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mason Greenwood transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Fransız basını sarı-lacivertlilerin Marsilya ile anlaşmaya çok yaklaştığını öne sürerken, İtalyan basını ise İngiliz yıldızın Roma ile anlaşma sağladığını ve bonservis pazarlığının sürdüğünü yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 01:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Mason Greenwood
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için Avrupa basınından peş peşe dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'YE YAKIN İDDİASI

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Marsilya ile İngiliz futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. Haberde, Fenerbahçe'nin Fransız ekibinin transfer için taleplerini kabul ettiği ve transferin 48 saat içerisinde tamamlanabileceği öne sürüldü.

ROMA DA DEVREDE

Öte yandan İtalya'dan gelen haberler ise transfer yarışında yeni bir gelişmeye işaret etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu Roma ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Haberde, Roma'nın Marsilya'ya 45 milyon Euro bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı, Fransız ekibinin ise İngiliz yıldız için 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

37 GOLLÜK KATKI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.

293 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.