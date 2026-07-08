Wimbledon'da Alexander Zverev çeyrek finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü tur son maçında Alman tenisçi, Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.
Lehecka'yı 6-4, 7-5, 3-6 ve 7-6'lık setlerle yenen Zverev, adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı.
Alexander Zverev, çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz ile kozlarını paylaşacak.
Lehecka'yı 6-4, 7-5, 3-6 ve 7-6'lık setlerle yenen Zverev, adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı.
Alexander Zverev, çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz ile kozlarını paylaşacak.