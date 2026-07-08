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Wimbledon'da Alexander Zverev çeyrek finalde

Alexander Zverev, Wimbledon'da Jiri Lehecka'yı 4 sette mağlup ederek kariyerinde ilk kez çeyrek finale yükseldi ve Taylor Fritz'in rakibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 00:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Alexander Zverev çeyrek finalde
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü tur son maçında Alman tenisçi, Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.

Lehecka'yı 6-4, 7-5, 3-6 ve 7-6'lık setlerle yenen Zverev, adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı.

Alexander Zverev, çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz ile kozlarını paylaşacak.

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