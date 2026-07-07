Lionel Scaloni: "Hepiniz kadar acı çekiyorum"
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Mısır'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından teknik direktör Lionel Scaloni, konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı, "Futbol oynamayı bıraktığımda bu duyguları yaşayabilmek için teknik direktör oldum, yoksa teknik direktör olmayı çok sevdiğimden değil. Kulübedeyken ben de en az hepiniz kadar acı çekiyorum." dedi.
"BU DUYGULARIN BİR BENZERİ DAHA YOK"
Futbolun özellikle Arjantin halkı için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Scaloni, "Ancak bir futbol maçının, özellikle de biz Arjantinlilere bir futbol maçının yaşattığı bu duyguların bence bir benzeri daha yok." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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|Katar
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|10
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|1
|Brezilya
|3
|2
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|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
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|3
|7
|3
|İskoçya
|3
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|4
|Haiti
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|8
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|Ekvador
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|4
|Curacao
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|Hollanda
|3
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|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
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|3
|2
|12
|-10
|0
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
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|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
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|0
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|3
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|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
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|4
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|-6
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|1
|5
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|O
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|B
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|A
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|Av.
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|1
|Fransa
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|3
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|A
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|P
|1
|Arjantin
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|3
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|9
|2
|Avusturya
|3
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|Cezayir
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|7
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|Ürdün
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|0
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|8
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|Takımlar
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|A
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|Av.
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|1
|Kolombiya
|3
|2
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|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
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|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
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|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
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|0
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|0
|4
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