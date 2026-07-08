Galatasaray'da yeni gündem Kevin

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Kadroya bir kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kurmayların, Fulham'ın Brezilyalı yıldızı Kevin'ı gündeme aldığı öğrenildi.
Transfer için girişimlere başlayan Galatasaray'ın, ilerleyen günlerde 23 yaşındaki Brezilyalı için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Geride bıraktığımız sezonun başında adı yine Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'un Kevin'ı kadrosunda görmek istediği ve genç yıldızın transferine onay verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
TFF'nin belirlediği 10+4 kuralına da uyan Kevin, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kevin'ın Fulham ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.
Kadroya bir kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kurmayların, Fulham'ın Brezilyalı yıldızı Kevin'ı gündeme aldığı öğrenildi.
Transfer için girişimlere başlayan Galatasaray'ın, ilerleyen günlerde 23 yaşındaki Brezilyalı için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Geride bıraktığımız sezonun başında adı yine Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'un Kevin'ı kadrosunda görmek istediği ve genç yıldızın transferine onay verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
TFF'nin belirlediği 10+4 kuralına da uyan Kevin, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 31 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kevin'ın Fulham ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.