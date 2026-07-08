Samsunspor'da gündem Can Armando Güner

Samsunspor, Galatasaray'dan 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Can Armando Güner ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da gündem Can Armando Güner
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın genç yıldızı Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibinin 18 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istediği ancak teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun kamp performansını görmeden ayrılığına onay vermek istemediği öğrenildi.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.

KAZIMCAN İÇİN BEKLEME

Samsunspor, Galatasaray'dan daha önce de Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, şartlar nedeniyle 23 yaşındaki sol bekin transferinde bekleme kararı aldıklarını söylemişti.

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