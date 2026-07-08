Samsunspor'da gündem Can Armando Güner

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın genç yıldızı Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinin 18 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istediği ancak teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun kamp performansını görmeden ayrılığına onay vermek istemediği öğrenildi.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.
KAZIMCAN İÇİN BEKLEME
Samsunspor, Galatasaray'dan daha önce de Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, şartlar nedeniyle 23 yaşındaki sol bekin transferinde bekleme kararı aldıklarını söylemişti.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde katılan Can Armando Güner, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.
KAZIMCAN İÇİN BEKLEME
Samsunspor, Galatasaray'dan daha önce de Kazımcan Karataş'ı gündemine almıştı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, şartlar nedeniyle 23 yaşındaki sol bekin transferinde bekleme kararı aldıklarını söylemişti.