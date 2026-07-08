Victor Nelsson için transfer pazarlığı

Galatasaray, Monza'nın ilgilendiği Victor Nelsson için 10 milyon euro istiyor. İtalyan ekibi ise bu bonservisi düşürmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Victor Nelsson için transfer pazarlığı
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Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson ile ilgili transfer pazarlıkları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'dan Monza, Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif etti. 5 milyon euro'yu yetersiz bulan Galatasaray ise bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncusundan 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Monza, bu bedeli düşürmek için Galatasaray ile pazarlıklarına devam ediyor.

Victor Nelsson, geçen sezon kiralandığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.

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