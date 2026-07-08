Victor Nelsson için transfer pazarlığı

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Victor Nelsson ile ilgili transfer pazarlıkları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'dan Monza, Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif etti. 5 milyon euro'yu yetersiz bulan Galatasaray ise bu teklifi kabul etmedi.
Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncusundan 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Monza, bu bedeli düşürmek için Galatasaray ile pazarlıklarına devam ediyor.
Victor Nelsson, geçen sezon kiralandığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.
Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncusundan 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Monza, bu bedeli düşürmek için Galatasaray ile pazarlıklarına devam ediyor.
Victor Nelsson, geçen sezon kiralandığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.