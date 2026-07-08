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Semedo'ya Suudi Arabistan kancası! Kararı İsmail Kartal verecek

Al Ahli'nin Nelson Semedo ile ilgilendiği öne sürülürken, Portekizli futbolcunun geleceğinin İsmail Kartal'ın kamp raporunun ardından netleşmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 08:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Semedo'ya Suudi Arabistan kancası! Kararı İsmail Kartal verecek
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Nelson Semedo'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin deneyimli sağ bek için devreye girdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL AHLI DEVREDE

Takvim'de yer alan habere göre Al Ahli, 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Nelson Semedo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

SON SÖZ HOCADA

Semedo'nun geleceğiyle ilgili son kararın teknik direktör İsmail Kartal'ın Avusturya kampı sonrası hazırlayacağı rapor doğrultusunda verileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin de deneyimli futbolcunun durumunu teknik heyetin değerlendirmesine göre şekillendireceği ifade edildi.

KAMPA KATILACAK

Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Nelson Semedo'nun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılması bekleniyor.

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