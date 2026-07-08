Fenerbahçe'de transfer zirvesi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetim kritik bir toplantıda bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KRİTİK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ
Yönetim kurulu, transfer operasyonunun son durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda devam eden görüşmeleri masaya yatırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasına ilişkin son gelişmeler de ele alındı.
TRANSFER GÜNDEMİ MASADAYDI
Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetimin, transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Yönetim kurulu, transfer operasyonunun son durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda devam eden görüşmeleri masaya yatırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasına ilişkin son gelişmeler de ele alındı.
TRANSFER GÜNDEMİ MASADAYDI
Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetimin, transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.