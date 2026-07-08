Fenerbahçe'de transfer zirvesi!

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarını değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 09:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de transfer zirvesi!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetim kritik bir toplantıda bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KRİTİK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Yönetim kurulu, transfer operasyonunun son durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda devam eden görüşmeleri masaya yatırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasına ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

TRANSFER GÜNDEMİ MASADAYDI

Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetimin, transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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