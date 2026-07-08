Galatasaray'ın listesinde: Curtis Jones

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Curtis Jones için Inter ve Nottingham Forest ile yarış halinde. 25 yaşındaki İngiliz orta saha, altyapısından yetiştiği Liverpool formasıyla merkez orta saha başta olmak üzere 8 numara ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Geride kalan 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan, 3 gol ve 3 asist üreten Jones, takımın en fazla süre alan orta saha oyuncularından biri oldu. Ancak sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa'nın birçok kulübü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
GALATASARAY'DA ADAYLARDAN
Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Jones'u önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği öne sürülürken, Inter'in uzun süredir oyuncuyla ilgilendiği, Nottingham Forest'ın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.
Geride kalan 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan, 3 gol ve 3 asist üreten Jones, takımın en fazla süre alan orta saha oyuncularından biri oldu. Ancak sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa'nın birçok kulübü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
GALATASARAY'DA ADAYLARDAN
Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Jones'u önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği öne sürülürken, Inter'in uzun süredir oyuncuyla ilgilendiği, Nottingham Forest'ın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.